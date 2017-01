Google Plus

Keylor Navas: "Todos hemos trabajado muy fuerte y esa es la clave". Imagen: Dani Mullor (VAVEL)

El guardameta costarricense tuvo poco trabajo en la victoria de su equipo por 5-0 ante el Granada. Victoria que suponía un nuevo récord para el club blanco ya que iguala al Barcelona de Luis Enrique como equipo con más partidos consecutivos sin perder. Keylor solo tuvo que resolver un mano a mano en la segunda parte y actúo sin el mayor tipo problemas.

Keylor Navas cumple 50 partidos vistiendo el blanco

El partido ante los granadinos era un partido especial para el arquero puesto que significaba que cumplía 50 partidos vistiendo la camiseta del equipo blanco. El arquero llegó a la entidad madrileña en el verano del 2014. Desde entonces, y tras pasar su primer año a la sombra de Iker Casillas, ha completado medio siglo como jugador blanco. Además, el actual portero del Real Madrid es el segundo arquero, con 39 tantos (empatado con Paco Buyo), que menos goles ha recibido en sus primeros 50 partidos con el cuadro de Chamartín. García Remón se sitúa en primera posición con 36 goles.

El tico fue preguntado por la cifra significativa de partidos defendiendo la camiseta del Real Madrid y por la victoria de su equipo: "Me siento muy feliz y agradecido con Dios porque era un sueño que tenía desde hace años. Voy jugando cada partido, trabajando y sumando y eso me llena de satisfacción. Ojalá pueda seguir así. Hoy tuvimos un excelente rendimiento. Todos hemos trabajado muy fuerte y esa es la clave".



Por último, el arquero destacó el gran equipo que presenta el Real Madrid esta campaña aludiendo así a su gran fondo de armario: "Juegue quien juegue se trabaja bien y eso nos mantiene como un grupo unido para poder dar lo mejor en cada partido. Sabemos que no es fácil y que hay que luchar en cada partido con humildad, fuerza y con ganas de ganar".