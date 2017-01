Google Plus

Nacho: "Hemos empezado bien el año". Imagen: Daniel Nieto (VAVEL)

El Real Madrid ha empezado el año de la mejor manera posible. Además de ganar lo han hecho de forma contundente con sendas victorias ante Sevilla en Copa del Rey y Granada en competición ligera. Ahora es el turno de probar el nuevo año fuera de casa. La semana que viene tiene dos partidos en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El templo sevillano pondrá nota a los de Zidane fuera de casa en este 2017.

Un jugador que está siendo importante en este comienzo de año es Nacho Fernández. El canterano ha completado junto a Varane ambos partidos sin conceder ningún gol al rival. La titularidad de ambos se debe a la lesión de Pepe y la sanción de Ramos en competición doméstica. A pesar de esto Nacho ha transmitido un mensaje muy claro a su entrenador: "Podéis contar conmigo".