La vida sigue igual en Concha Espina

Cristiano Ronaldo celebrando uno de sus goles | Foto: Daniel Nieto VAVEL

El Real Madrid suma y sigue. No hay descanso en la maquinaria blanca, y parece que no lo va a haber por un buen tiempo. El conjunto entrenado por Zinedine Zidane derrotó 5-0 al Granada en una nueva goleada en el Bernabéu. Los autores: Isco por partida doble, Benzema, Cristiano y Casemiro. La victoria ante el Sevilla no quemó el hambre de los blancos, y un nuevo equipo andaluz se ha visto doblegado en Concha Espina. Normal. Hasta 39 partidos lleva el Real Madrid sin perder desde el pasado 12 de abril de 2016. Bastante lejos queda ya una derrota que significó un antes y un después para la escuadra merengue.

Pero lo cierto es que el actual campeón de Europa ha cambiado. O por lo menos eso ha denotado en sus últimos dos encuentros. La falta de un estilo definido que retumbaba cada columna del Santiago Bernabéu, se ha visto envuelta por una presión alta y un juego rápido de transición tras robo. En esto Casemiro tiene mucho que ver. El brasileño fue el jugador que más balones robó ante el Granada (un total de diez) y solo hay que ver la comparación con sus compañeros para apreciar la importancia de éste (Modric y Kroos robaron dos cada uno, por ejemplo).

James e Isco

Sin embargo, lo de Casemiro no ha sido lo único destacable en el Real Madrid. La lucha por un puesto en el once está aumentando la competitividad entre la plantilla, y eso se está notando cada vez en el campo. No hay más que ver la "batalla" James vs Isco. El malagueño fue de la partida ante el Granada, y justificó su titularidad con un partido sobresaliente. Partiendo desde la derecha, pero con una movilidad que le caracteriza y se le exige. El mejor jugador de la primera parte. Suyo fueron el tanto inicial y el cuarto gol.

El colombiano salió en la segunda parte por Toni Kroos, y volvió a destacar dentro del césped de Chamartín. Participativo, dinámico, y con ganas de seguir reivindicándose. Año nuevo, vida nueva dirán algunos. El cafetero regaló otra asistencia y ya ha participado en nueve acciones de gol en lo que llevamos de temporada.

Disposición táctica del Real Madrid

Cristiano continúa su reconstrucción

Lo de Cristiano ya no es novedad. El ariete portugués sigue centrando su posición partido tras partido, y ahora la banda izquierda del Madrid, se ha convertido en "territorio Marcelo". Es por ello que, debido a que el luso ayudaba a Benzema en la punta de lanza, los blancos lucieron en gran parte del encuentro un 4-4-2 muy ofensivo. Sobre todo en la segunda parte con James y Asensio, para así abastecer de balones al actual Balón de Oro. El astro de Madeira ya ha dejado atrás las carreras, los "dribblings", y las entradas por fuera. Ahora es un rematador nato y lo demostró en el tercer tanto de los suyos.

Después de esto, poco más que decir. Nuevo recital de la pareja Modric-Kroos, y versión muy pobre de un Granada inexperto y tímido. Un solo tiro a puerta fue la aportación de los nazaríes contra la portería de Keylor Navas. Ya lo dijo Lombán: "No hubo partido en ningún momento", y eso se ha quedado reflejado en las estadísticas del encuentro. En definitiva, dominio total y absoluto de un Real Madrid muy superior que ha reflejado lo que marca la clasificación. 31 puntos de diferencia entre ambos clubes, y eso que aun no se ha llegado al final de la primera vuelta. La escuadra de Zidane sigue progresando, y la semana que viene tendrá dos duras pruebas en Sevilla para mantener el estilo e intentar superar el récord de partidos sin perder que ostenta la Juventus.