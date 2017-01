Cristiano elegido 'The Best' por delante de Messi y Griezmann

Cristiano Ronaldo gana el 'The Best' por delante de Messi y Griezmann/ FOTO: FIFA.COM

Cristiano se hizo de rogar. El jugador del Real Madrid apareció más tarde de lo esperado pero 'The Best' esperó su llegada. La gala estuvo plagada de estrellas del panorama futbolístico como Maradona, Rijkaard o Ronaldo Nazario. No obstante contó con una gran ausencia: Leo Messi. El argentino, nominado al premio, y partícipe del once del año de la FIFA se quedó en Barcelona con el resto de la plantilla para preparar el partido del miércoles ante el Athletic de Bilbao de Copa del Rey. Sus compañeros de equipo, Andrés Iniesta, Luis Suárez y Gerard Piqué tampoco asistieron a la ceremonia. El premio se lo entregó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El luso obtuvo el 34,54% de los votos superando a Messi (26.42%) y Griezmann (7,53%). Los jugadores del Real Madrid Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos y Luka Modric estuvieron en el once de la FIFA. El '11' Ideal: Neuer; Alves, Piqué, Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Iniesta; Cristiano, Messi y Suárez.

Ranieri fue elegido el mejor entrenador superando a Zidane y Fernando Santos

2016 ha sido un año blanco. Cristiano Ronaldo ha sido el comandante de la tripulación merengue, y así se le ha reconocido en todas y cada una de las consideraciones individuales. Sólo le quedaba 'The Best', y ya está en sus manos: "Quiero agradecer a mi familia, al entrenador del Real Madrid, y a mis compañeros por todo lo que han hecho por mí. 2016 ha sido el mejor año de toda mi carrera. He cumplido con las expectativas consiguiendo todo lo que pude en los torneos. Ha sido un año magnífico, nunca lo olvidaré". Por último el portugués quiso mandar un mensaje a los jugadores del Barcelona por no acudir a la gala: "Los premios hablan por sí mismos. Estoy muy feliz por lo conseguido, y lamento que algunos jugadores del Barcelona no hayan podido estar con nosotros".