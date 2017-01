Zidane: "El inicio de partido va a ser fuerte, duro y complicado"

www.realmadrid.com

El Real Madrid afronta una de las semanas más duras de lo que va de temporada, ya que tiene que visitar dos veces el Sánchez Pizjuán en apenas tres días. Bien es cierto, que el partido de este jueves, que corresponde a la vuelta de los Octavos de Final de la Copa SM del Rey, está muy encarrilado para el conjunto blanco, gracias al 3-0 de la ida. A pesar de ello, el entrenador madridista espera un partido muy intenso, en el que tendrán que salir muy enchufados para certificar el pase a la siguiente ronda.

"Nosotros esperamos un partido muy duro y vamos a sufrir, seguro"

Zidane comenzó destacando que espera un partido muy intenso, con un inicio muy duro y complicado: “Es la vuelta de la eliminatoria y va a ser difícil porque el Sevilla va a querer dar el máximo para ganar. Esperamos un partido muy duro y estaremos preparados. No va a cambiar nada el resultado de la ida. De aquí al final de temporada vamos a tener partidos muy complicados y este es uno de ellos. Ellos van a entrar muy fuertes al encuentro, y más con el empuje de su afición. Seguramente que el inicio de partido va a ser fuerte, duro y complicado, por lo que nosotros debemos estar preparados. Nosotros esperamos un partido muy duro y vamos a sufrir, seguro”.

Nasri está realizando una gran temporada y volviendo a su mejor nivel, algo que Zidane no pasó por alto y quisó mencionarlo, prestando especial atención al partido que realizó el jugador sevillista ante el Atlético de Madrid: “Es un jugador con mucho talento que ha realizado un inicio de temporada increíble con el Sevilla. Contra el Atlético lo hizo realmente bien. No me sorprende lo que está haciendo, ya que tiene una gran trayectoria”.

James, Modric, Isco y Cristiano no han entrado en la convocatoria

Sobre la ausencia de James en la lista de 19 convocados para el partido de Copa, una convocatoria en la que ha entrado Enzo y como gran novedad, faltan Cristiano Ronaldo y Modric, Zidane argumentó que el colombiano ha tenido una recaída y tiene problemas con el sóleo, por lo que han preferido no arriesgar. Por su parte, Cristiano Ronaldo descansará, al igual que Modric e Isco. El malagueño no viajará por un golpe en el partido ante el Granada: “James se ha resentido del sóleo y no queremos arriesgar. No es grave, pero por si acaso queremos ser prudentes porque tenemos muchos partidos por delante. Veremos cómo evoluciona”.

"Ramos y Lucas estarán con nosotros"

Sin embargo, el técnico francés ha confirmado la buena evolución de las lesiones de Ramos y Lucas, quienes han entrado en la lista de 19 jugadores que se desplazarán a Sevilla: “Ramos y Lucas estarán con nosotros. Sergio, como capitán, va a estar con nosotros y Lucas también, ya que no tiene molestias".

"La única pega es tener que viajar pero no lo podemos evitar"

El entrenador madridista comentó además, la casualidad de tener que jugar dos veces seguidas en el Sánchez Pizjuán, un hecho que ha dado lugar a que Zidane etiquete esta semana como una de las más importantes: “No puedo hacer nada, es lo que nos toca. Mañana toca ir a Sevilla y el domingo también. La única pega es tener que viajar pero no lo podemos evitar. Puede rotar algún jugador pensando en que tenemos varios partidos. Ellos lo están haciendo fenomenal, están haciendo un gran trabajo, son un equipo bueno y fuerte con jugadores de calidad. Tenemos dos partidos fundamentales para nosotros. Sabemos que es una semana muy importante”.

"Me alegro cuando termina el entrenamiento y el equipo ha trabajado bien"

Por último, Zidane dejó claro que la plantilla no está pensando en el triplete, sino que solamente piensan en el partido siguiente: "Pensamos en el día a día, en el trabajo, en lo que estamos haciendo. El triplete es lo que todo el mundo quiere, pero no podemos pensar a largo plazo. Me alegro cuando termina el entrenamiento y el equipo ha trabajado bien”, concluyó el entrenador galo.