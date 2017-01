Convocatoria para Sevilla: siguen las rotaciones en Copa

Google Plus

Cristiano Ronaldo disputando un partido con el Real Madrid. / Foto: Daniel Nieto. - VAVEL

Como se podía prever con el abultado resultado de la ida donde el Real Madrid consiguió una cómoda ventaja ante el Sevilla, 3-0 en el Bernabéu, Zidane sigue con las rotaciones en la competición copera. En este caso el francés da descanso a Cristiano Ronaldo recientemente nombrado como Balón de Oro y The Best, también se permite el lujo de dejar en Madrid a Luka Modric. En la presente temporada se está dosificando más a Cristiano que en las anteriores, ya que con este partido serán nueve los que no ha jugado el portugués este curso, los mismos que en las dos temporadas anteriores.

“Se ha resentido del sóleo y no queremos arriesgar”

Declaraba Zidane en rueda de prensa al ser preguntado por la ausencia de James Rodríguez de la lista de convocados, y es que el colombiano arrastra molestias en el sóleo desde octubre cuando se lesionó en el calentamiento previo en Ipurúa, y llevaba dos días sin entrenar, por lo que el técnico decide que no viaje a Sevilla.

También se ha caído de la convocatoria por lesión Isco, en el caso del malagueño por los problemas de tobillo sufridos ante el Granada el sábado. Estas dos ausencias sumadas a la de Gareth Bale de larga duración, fuera hasta abril, le abren las puertas de la titularidad a Marco Asensio que repetiría en el Pizjuán como en la ida. También se queda fuera por lesión Pepe.

Varias novedades entre las que destacan Lucas y Ramos

El regreso a las listas de Sergio Ramos y Lucas Vázquez es la noticia positiva, ya que dan por superados los problemas físicos que les impidió jugar los dos partidos anteriores y que arrastran desde el Mundial de Clubs. También fue una sorpresa la entrada de Kovacic, que regresa con el grupo tras su lesión y solo ha completado un entrenamiento esta semana.

Por último hay que destacar que el hijo de Zidane, Enzo, viaja con el grupo a Sevilla y es el único jugador con ficha del Castilla que lo hace, y que estuvo presente en el entrenamiento por las bajas de James e Isco. El Real Madrid viaja mañana a Sevilla en avión cuya salida está prevista a las 11:00 horas y se hospedará en el Hotel NH Collection.

Lista de 19 convocados del Real Madrid para la vuelta de Copa ante el Sevilla:

Porteros: Keylor Navas, Kiko Casilla y Rubén Yánez.

Defensas: Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Danilo y Coentrao.

Centrocampistas: Kovacic, Marco Asensio, Casemiro, Toni Kroos y Enzo.

Delanteros: Benzema, Lucas Vázquez, Mariano y Morata.