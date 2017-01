Previa Sevilla - Real Madrid: la gloria tiene un color especial

Google Plus

FOTOMONTAJE: Iñaki Fernández - VAVEL

Los asesinos siempre vuelven a la escena del crimen. Al igual que actuaban los propios fraticidas de las icónicas novelas policiacas de Agatha Christie o Jessica Fletcher, el patrón siempre se repite. Pero la concepción de la palabra puede transgredir más allá de lo establecido y traspasar fronteras. Existen asesinos metafóricos como la boxeadora Amanda Nunes que tumbó recientemente de un KO a la supercampeona de la UFC, Ronda Rousey. Pero este fenómeno no se estanca aquí, si no que está bordado a fuego en los anales de la historia, existiendo bestias sobrenaturales deportivas que devoran todo aquello que les antepone en su hoja de ruta.

Ante esta tesitura se encuentran Real Madrid y Sevilla. Dos depredadores del noble arte del balompié que se vuelven a ver las caras en feudo andaluz, el próximo jueves a las 21:15 horas, con motivo de la vuelta de octavos de final de la Copa del Rey. Un Sanchez Pizjuán en el que ambas escuadras se han enfrentado en incontables ocasiones, y en el que las dos partes han hecho sangre de su rival cuando han dispuesto de una oportunidad favorable.

El Real Madrid cosechó, consecutivamente en el Pizjuán, siete derrotas y un empate desde 2003 a 2009

Un duelo de titanes que no deja indiferente a nadie. Un encuentro especial que siempre deja detalles brillantes de calidad que asombran al panorama deportivo mundial. Desde la útopica, pero verídica, parada de Iker Casillas a Perotti en 2010; hasta auténticas gestas legendarias que se situan desde los dos marcadores consecutivos por 2-6 cosechados por el Real Madrid en 2011, hasta la racha de siete encuentros como invicto del Sevilla ante los merengues en seis años.

¡Hasta el infinito blanco y más allá!

El gigante de Concha Espina aterriza en el Ramón Sanchez Pizjuán a lomos de un cohete supersónico capitaneado por un ilustre Zinedine Zidane, que conforme avanzan las jornadas se gusta más en su nuevo rol sobre los terrenos de juego.

El Real Madrid continua 39 partidos sin perder, récord absoluto del fútbol español

El entrenador del Real Madrid ha logrado la difícil tarea de crear un grupo de tripulantes férreo y sin fisuras para su misión espacial hacia el planeta de los éxitos. La confianza depositada en todos y cada uno de los futbolistas que integran la disciplina merengue ha posibilitado que el equipo se mantenga líder del campeonato liguero y con un récord legendario de 39 partidos consecutivos sin conocer la amargura de la derrota.

El Real Madrid funciona como un reloj suizo, todos son uno. | FOTO: Dani Mullor - VAVEL

El conjunto blanco se ha convertido en un equipo que domina de manera ejemplar los tiempos del nuevo fútbol total. Un nuevo estilo de juego que requiere de una preparación física y táctica de gran valor, así como de una férrea concentración psicológica para afrontar cada contienda. El Real Madrid ha logrado desarrollar un sentido camaleónico del juego para adaptarse de forma idónea a las diversas situaciones que se presentan en un terreno de juego, empleando tácticas de posesión, presión y contraataque en función del rival. Algo que le será de vital importancia para superar la primera prueba de la temporada en feudo hispalense y avanzar hacia la gloria copera soñada tras el contundente 3-0 endosado durante la ida a los andaluces.

James celebra el gol conseguido durante la ida ante el Sevilla. | FOTO: Daniel Nieto - VAVEL

Sampaoli tiene un color especial

Si algo es innegociable actualmente en el panorama futbolístico mundial, es que el Sevilla de Sampaoli es el segundo equipo español más en forma y uno de los que mejor momento viven a nivel mundial.

Monchi revolucionó al equipo trayendo a Sampaoli como técnico

Tras una traumática salida de pesos importantes como Unai Emery, gurú europeo del equipo andaluz; Krichowiak, muro defensivo del equipo; o Banega, eje del juego hispalense; el Sevilla supo recomponerse y continuar con la creación de su particular proyecto de ensueño. Porque la pieza clave del proyecto deportivo andaluz no se personifica en un Gameiro, Kanoute, Rakitic o Vitolo de turno. Ni tampoco se hace llamar Pepe Castro. Si no que es una personalidad enigmática gaditana conocida como Monchi. Su pericia desde los despachos ha hecho al Sevilla situarse como segundo del campeonato nacional liguero español, siendo pieza clave en la contratación de Sampaoli, Ben Yedder, Sarabia, Jovetic o Vietto.

Sampaoli ha creado un Sevilla ofensivo y vistoso, basado en el trabajo en bloque y la presión asfixiante a los rivales. | FOTO: Juan Ign. Lechuga - VAVEL

La llegada del entrenador chileno a la disciplina hispalense supuso una revolución en la metodología de trabajo, brindando al equipo la oportunidad de jugar de manera celestial sobre los terrenos de juego de toda Europa. No importa quien esté enfrente, el Sevilla siempre trabaja en bloque con un vistoso juego colectivo ofensivo de carácter demoledor que aterroriza defensas; y que será utilizado por los andaluces con vistas a consumar una remontada histórica hermanados a sus fieles seguidores que buscarán llevarles en volandas.

Dos filosofías diferentes con una historia entrelazada

Los enfrentamientos entre ambas escuadras nunca dejan indiferente a nadie. Partidos agónicos de infarto como la victoria blanca consechada en Concha Espina por 3-2 en 2010 o la referente a 2008 en feudo hispalense por un marcador de 3-4.

26 victorias para el Real Madrid, 13 para el Sevilla y dos empates para ambos

Pero no solo el conjunto merengue ha podido deleitar a sus fieles. El Sevilla también ha concedido momentos de alegría a su afición en su propio coliseo, como la victoria por 4-1 en 2003; la más abultada conocida hasta la fecha.

El Sevilla de Sampaoli celebra otra victoria. | FOTO: Raúl Pajares - VAVEL

Sampaoli sueña con la remontada

El técnico sevillista no perdió la oportunidad de alentar a sus aficionados en la previa del duelo copero al catagolar la importancia del partido. Para Sampaoli el encuentro ante el Real Madrid se torna "como si fuera una final de Champions" ante "el mejor equipo del mundo". Esta última afirmación categórica hizo que el técnico argentino recalcara la importancia que tendrá el factor suerte, aunque destacá que van a "realizar todos los intentos posibles por remontar".

Sampaoli afronta una remontada de dimensiones épicas. | FOTO: Fran Santiago - VAVEL

Sampaoli manifestó publicamente la intención de realizar "un juego ofensivo que busque constantemente la portería rival". En relación a este aspecto, la ausencia de Cristiano Ronaldo en la convocatoria fue algo que alivió al técnico argentino, que catalogó al portugués como un "jugador muy determinante".

Zidane mantiene la calma

La soberbia no es un aspecto muy característico de la personalidad de Zidane. El técnico merengue se mostró cauto a la hora de valorar la eliminatoria ante el Sevilla tras lograr una renta de tres goles, afirmando que "el de mañana es otro partido"; sin olvidar la gran dificultad que tendrá el encuentro, ya que "el Sevilla buscará al máximo la victoria".

Zidane confía en la meritocracia y el trabajo diario. | FOTO: Dani Mullor - VAVEL

Zidane: "El Sevilla es un equipo fenomenal"

Las cuestiones acerca del triplete fueron algo de lo que el técnico francés no pudo escapar. Zidane destacó que la consecución del triplete "es el objetivo principal", pero "aún queda mucho trabajo".

Convocatorias de ambos equipos

Los convocados del Sevilla FC: Sergio Rico, David Soria, Escudero, Mercado, Lenglet, Nico Pareja, Rami, Kranevitter, Iborra, Kiyotake, Sarabia, Ganso, Vitolo, Nasri, Ben Yedder, Correa, Vietto, Jovetic, Sarabia.

Cristiano Ronaldo y Modric son las bajas más señaladas del partido

Los convocados del Real Madrid CF: Keylor Navas, Casilla, Yáñez, Carvajal, Danilo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Coentrao, Kroos, Casemiro, Kovacic, Asensio, Enzo, Benzema, Lucas Vázquez, Mariano y Morata.

Posibles alineaciones