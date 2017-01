Sergio Ramos: "Sevilla siempre va a ser mi casa por mucho que algunos no lo entiendan"

Sergio Ramos durante el partido de Copa del Rey ante el Sevilla. / Foto: Juan Ignacio Lechuga. - VAVEL

El Real Madrid consiguió empatar a tres ante el Sevilla en Nervión, en un partido duro para el conjunto entrenado por el francés Zinedine Zidane, con este empate y con la victoria de la pasada semana en el Santiago Bernabéu por tres goles a cero el Madrid se planta mañana en el sorteo de Cuartos de final de la Copa del Rey.

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Sergio Ramos capitán del Real Madrid y canterano del Sevilla FC, primero por el tema deportivo ya que regresaba al once blanco tras varios partidos fuera por lesión, también porque fue el autor del segundo gol merengue, de penalti lanzado al estilo Panenka, un auténtico golazo y que a raíz de esto han llegado los pitos e insultos graves por parte del sector más radical de la afición sevillista.

Tras el encuentro se esperaba a Sergio en la zona mixta y como es natural apareció primero para hablar sobre el partido y la eliminatoria: “Contento porque se ha cumplido el objetivo, se ha pasado la eliminatoria ante un rival que siempre lo pone muy, muy complicado y obviamente siempre se pueden mejorar cosas, no se ha conseguido la victoria pero tampoco hemos perdido, seguimos manteniendo esa racha sin perder y a pensar en el siguiente a esperar el sorteo y a centrarnos en la liga”.

“El Madrid siempre te obliga a luchar hasta el final”

Era una de las frases que dejó Sergio Ramos sobre la remontada que realizó su equipo tras legar a ir perdiendo 1-0 primero y 3-1 después y conseguir terminar igualando el encuentro: “Hay que luchar hasta el último segundo en el que exista esa posibilidad y el equipo aún estando clasificado, aún yendo perdiendo pues ha tenido buena reacción ha querido camuflar un poco más el resultado y hemos conseguido el empate y contento por el pase”.

Tras hablar sobre el pase a la siguiente ronda le preguntaron al central de Camas con que sensación se marchaba de la que fue su casa tras el partido: “Sinceramente hace mucho tiempo que estoy viniendo a jugar aquí, y obviamente no ha sido nunca un recibimiento como hubiese querido como lo han tenido otros jugadores pero es más que respetable cualquiera puede interpretar mi celebración de una manera o de otra, yo he pedido obviamente perdón tanto a gol sur, preferencia y fondo que son los que no me han increpado, insultado ni faltado al respeto desde el primer segundo como otro sector de la afición sevillista que no mancha por supuesto la gran afición del Sevilla y obviamente en ningún momento mi celebración ha sido un insulto ni una falta de respeto a nadie”.

“He visto recibimientos a Rakitic o a Dani Alves que no han mamado aquí y se les recibe como dioses”

Con estas palabras se refirió el capitán blanco sobre los recibimientos que les ha dado la afición sevillista a ídolos del club hispalense pero que no “mamaron del Sevilla” como dijo el propio Ramos y con lo que se refería a que ellos no fueron canteranos y se les trata mejor que a él: “Al fin y al cabo siempre va a ser mi casa, por mucho que unos no lo entiendan, por mucho que me quieran pitar, yo siempre que vengo aquí pues siempre va a ser mi casa y obviamente cuando se acuerdan de tu madre y la insultan y demás pues uno no se va contento, he visto recibimientos a Rakitic o a Daniel Alves que no han mamado aquí como dice un amigo mío y se les recibe como si fueran dioses, yo no lo voy a cambiar, pero yo tampoco voy a cambiar mi forma de jugar porque me debo a mi equipo que es el Real Madrid y soy el capitán de este equipo y tengo que dar ejemplo en todo los sentidos”.

Tras la polémica Ramos fue preguntado por el siguiente partido de liga de una importancia capital y que vuelve a ser en el mismo escenario y ante el mismo rival: “Sí, sí, por supuesto nos estamos jugando la liga, sabemos que va a ser un partido muy complicado ante un Sevilla que está muy bien posicionado que quiere hacer algo grande también en la liga y bueno vamos también a intentar llevarnos los tres puntos y ya se verá lo que pasa”.

Por último antes de marcharse Sergio intentó explicar el porqué a su entender se le recibe así desde su traspaso al conjunto blanco: “Han pasado muchos años y a día de hoy yo creo que tampoco yo sé si merece la pena hablar o no, pero en su día Del Nido explicó mi marcha de una manera u otra equivocada hubo gente que la malinterpretó y que no lo ha terminado de entender hasta el día de hoy, pero tampoco voy a ir uno por uno dando explicaciones, todo lo contrario yo soy sevillista pero también madridista”.