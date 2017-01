Con el récord a tumba abierta

Google Plus

Foto: Juan Ign. Lechuga

Que al Real Madrid le gusta sufrir lo sabe hasta el menos sabio. El conjunto blanco llegaba al Sanchez Pizjuán con una renta de 3-0 nunca antes remontada, pero, en muchos momentos, temió por su clasificación. Suele ser lo típico dentro de la dinámica merengue. Si no existe la palabra "presión" o "agonía" dentro del éxito final, no vale. Y si no se marca en el minuto 93, tampoco. Es el número con mayúsculas de Concha Espina, por lo que Benzema quiso hacerle otro homenaje certificando, por consecuencia, el récord de partidos imbatidos de un conjunto español en toda la historia. 40 y sumando.

No obstante, lo cierto es que el encuentro pudo haber tirado por cualquier bando. Sobre todo en la primera parte, gracias a un Sevilla valiente, aguerrido. Que buscó sin miedo el área de Casilla y que desestabilizó por completo el esquema de Zizou. Un 4-4-2, con Casemiro-Kroos en el doble pivote, y liderado por una dupla poco común hasta la fecha. Morata y Mariano.

El Rock and Roll del fútbol

Y a Sampaoli le salió el plan a la perfección. Entradas por banda (así vinieron los tres goles de los chicos del técnico argentino), por dentro, a la contra, con balones largos. El estadio hispalense disfrutó de una de las mejores primeras partes de los suyos en lo que va de campeonato, y mantuvo al Real Madrid en el suelo de Nervión durante muchos minutos. Eso sí, a pesar del dominio local, la escuadra blanca estuvo a punto de rubricar, en varias ocasiones, lo que habría sido el "K.O" definitivo, pues la presión arriba y las líneas adelantadas del Sevilla, otorgaron una gran cantidad de espacios a los madrileños que no supieron aprovechar. Ayer porque estaban Mariano, Morata y Lucas. Pero eso con Cristiano, Benzema y Modric, no se falla.

El duelo se había convertido en un espectáculo para el espectador, pero en un suplicio para los entrenadores. Se nota que se enfrentaron dos de los tres equipos más goleadores de España. Las defensas parecían invisibles por momentos, y a pesar de contar con formaciones altamente "equilibradas", fue precisamente la palabra "equilibrio" la que se echó en falta a lo largo del partido (Casemiro y Kranevitter, encargados precisamente de esta faceta, no brillaron por ello).

Tres genialidades para calmar Nervión

Cómo no. Realmente era la única forma de hacerle "pupa" a los andaluces. Y parece que Zidane hizo hincapié en este aspecto durante el descanso. Primero, con un carrerón de 70 metros de Marco Asensio. El balear cogió el balón en su propia área, y acabó definiendo ante Soria con un tranquilidad como quien pasa por allí por tercera vez. Segundo, con una ocurrencia ya conocida del capitán Sergio Ramos desde el punto de penalti (ya lanzó uno a lo "panenka" en las semifinales de la Eurocopa de 2012). Y tercero, con el golazo de la noche por Karim Benzema. El galo se marchó de todo el que quiso y recordó los tantos de aquel jugador que maravilló a Florentino allá por el 2009.

Tres genialidades para confirmar el pase a los cuartos de final. Tres genialidades para seguir vivos y conquistar el Olimpo de las rachas (en España por ahora). Tres genialidades para certificar que el Real Madrid está de suerte y que incluso en las más malas, sabe levantar la cabeza. Quedan tres partidos para igualar el récord de la Juventus. De ellos depende.