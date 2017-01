Zidane: "Pedimos lo mismo que el Sevilla: respeto para los jugadores"

Google Plus

Zidane animando a su equipo en el partido de Copa SM el Rey ante el Sevilla: FOTOGRAFÍA / Juan Ign. Lechuga (VAVEL)

El partido de vuelta de los Octavos de Final de la Copa SM el Rey dio mucho de qué hablar. Benzema consiguió en el último suspiro poner el empate en el electrónico que daba continuidad al récord. Pero antes, Sergio Ramos fue el gran protagonista en un reencuentro amargo con la que fue su casa. Ahora el Madrid vuelve a un Pizjuán caldeado para conseguir los tres puntos que certifiquen su gran comienzo de año y encaminar aún más la Liga.

Zidane es consciente de la dificultad por la que pasarán sus pupilos en la noche del domingo: "Seguro que vamos a tener un partido complicado como el otro día. Es un ambiente donde presionan mucho. Seguro que el partido será difícil, incluso más que el otro día”.

"Me molesta mucho los insultos hacia los jugadores"

El francés también tuvo palabras para ese sector crítico con Sergio Ramos de la afición sevillista: "Ramos es nuestro capitán, es un ejemplo para todos. No sólo para el vestuario. Seguro que es el jugador español más emblemático de España. El Sevilla ha pedido lo mismo que nosotros: máximo respeto a los jugadores. La gente sólo quiere ver fútbol. El asunto se ha acabado. El Sevilla piensa igual, hacer un gran partido de fútbol y es lo que queremos ver todos”.

No vería con buenos ojos salir con un empate del Pizjuán: "No firmamos nada. Mañana va a jugar el primero contra el segundo. Eso sí que ellos nos lo van a poner difícil, lo hicieron el otro día. Será complicado. Por méritos suyos, quieren insistir en esta Liga. Quieren ganar el partido. Pienso en jugar el partido. Estamos listos para jugar un partido y veremos lo que pasa. ¿Un empate antes del partido? No. Hay que jugarlo”.

"Ganar en el Pizjuán no sentenciaría la Liga"

Cristiano se vestirá de corto ante el Sevilla. En Copa no fue convocado con el resto de sus compañeros, pero ya está listo para jugar: “Vuelve al equipo y está bien. Está muy bien. Ha trabajado mucho esta semana porque ha tenido el jueves descanso y muy bien. Estamos pensando en el partido de mañana y él también”.

Zidane quiso reconocer el trabajo de Asensio, que marcó un auténtico golazo el pasado viernes: "Está muy bien, el otro día lo demostró jugando bien y con personalidad. Sabe dónde está, que su papel a veces es complicado y él sabe perfectamente que es muy bueno para nosotros. Mañana se verá si juega".

Por último, el entrenador que acumula más partidos sin conocer la derrota en la historia de la Liga de España no considera este partido como una final: "No lo veo como una final, porque creo que habrá muchas finales entre comillas de aquí hasta final de temporada. Pero creo que hay que estar muy concentrados y repito que vamos a sufrir, será un partido complicado y espero que sea bonito, un gran partido para jugadores y aficionados".