El Real Madrid mima a su capitán

Foto: La Liga

Jueves. Partido de Copa del Rey entre el Sevilla y el Real Madrid. Resultado de 3-1 para los hispalenses. Sergio Ramos se dispone a lanzar un penalti a favor de los suyos con el objetivo de acortar distancias. El camero lo ejecuta a lo "panenka" colocando el 3-2 en el marcador, y se dirige rápidamente a la zona de "Los Biris" sevillistas. Después de estar durante todo el encuentro escuchando gritos e insultos en su contra, el capitán del conjunto merengue y de la selección española se "encara" con dicho sector de Nervión. Salta la polémica.

El central madridista comienza a ser objeto de críticas, y a pesar de pedir perdón al resto del estadio, y manifestar su sentimiento con el club: "No he faltado el respeto a la afición del Sevilla, al revés, les pedí perdón a una parte, a la otra no. El Sevilla siempre será mi casa, me piten más o me piten menos. El sevillismo merece todo mi respeto pero los que se acuerdan de mi madre desde el minuto 1 no. El día que me entierren habrá dos banderas: la del Sevilla y la del Real Madrid", ha sido el propio conjunto andaluz el que ha manifestado su deseo de castigar al defensa español: "El Sevilla FC ha decidido solicitar formalmente a La Liga de futbol Profesional (LaLiga) para que esta denuncie ante el Comité de Competición de la RFEF y en su caso a la Comisión Estatal Antiviolencia los gestos realizados por el Sr. Sergio Ramos en la celebración de un gol en el partido de ayer por cuanto los mismos pudieran ser constitutivos de infracción del Código Disciplinario de la RFEF", dice el escrito sevillista, a la vez que exige el fin de los insultos y los cánticos contra los jugadores.

Sergio Ramos. Foto: La LIga

Es por ello que el Real Madrid, y ante la controversia desatada desde el pasado jueves, no ha querido pasar este percance por alto, emitiendo un comunicado en el cual expresa su apoyo al capitán merengue. He aquí el contenido íntegro del manifiesto:

1. El Real Madrid quiere expresar su apoyo total y absoluto hacia nuestro capitán y de la selección española, Sergio Ramos, cuyo comportamiento es y ha sido ejemplar durante toda su trayectoria deportiva, que le ha llevado a ser un referente de valores para todos los aficionados al fútbol y al deporte en general.

2. El Real Madrid ha sido inflexible a la hora de aplicar con absoluta firmeza la tolerancia cero contra los violentos, siendo contundente en el rechazo de quienes, con su conducta, empañan gravemente la imagen que debe proyectar el fútbol. Este deporte debe ser un punto de encuentro y de unión, y no un lugar para el insulto, lanzamientos de objetos o cualquier manifestación de violencia.

3. El Real Madrid ha mostrado siempre su disposición a colaborar con el resto de clubes para erradicar la violencia de los estadios de fútbol y nos sumamos por ello al llamamiento que hace el Sevilla F. C. en su comunicado para que los aficionados que acudan al partido de mañana lo hagan para disfrutar deportivamente desde el respeto y la tolerancia.