Sevilla FC - Real Madrid CF: puntuaciones del Madrid, jornada 18 de La Liga

El Sevilla se acerca al primer puesto de Liga. El conjunto de Sampaoli demostró en el partido de hoy que es un serio candidato al título ante un Real Madrid que se adelantó por mediación de Cristiano desde los once metros. El empuje del Pizjuán, junto a la ambición de su equipo consiguieron remontar el partido en los diez últimos minutos después de un gol en propia puerta del protagonista del partido, Sergio Ramos, y un chut desde fuera del área de Jovetic, que acaba de llegar y ya se ha ha ganado a la afición hispalense. De este manera, el equipo blanco deja atrás 40 partidos sin conocer la derrota.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fántastico / 10: Excelente / S.C: sin clasificar).

Zinedine Zidane

5 | El técnico francés inventó una defensa con tres centrales (Sergio Ramos, Nacho y Varane) que no le salió del todo mal, ya que le permitía tener a dos laterales como a Carvajal y Marcelo más ofensivos. Sorprendió que sólo realizó un cambio de los tres permitidos, a pesar de que hombres como Morata o Lucas Vázquez podían darle frescura a un equipo que lo necesitaba en los últimos minutos.

Keylor Navas

5 | Estuvo seguro en todo el partido, solventando algunas acciones peligrosas del Sevilla, sobre todo a Ben Yedder. Sin embargo, falló en el último y decisivo gol de Jovetic que acababa con la racha del Madrid debido a su mala colocación .

Nacho

6 | Otra vez cumplió y fue un seguro para la defensa del Real Madrid. Se está convertiendo en un jugador en el que Zidane confía mucho, que está a la altura de todos los partidos.

Sergio Ramos

4 | El partido de hoy fue una pesadilla para el sevillano. Aunque completó una buen primera parte, marcó un gol en propia puerta que supuso el empate en el marcador. Noche para olvidar la del capitán blanco.

Varane

6 | El francés completó un buen partido y fue posiblemente el mejor de la zaga madrileña. Cumplió con creces en defensa y el sistema planteado por Zidane le dió más libertad para poder realizar conduciones hacia el ataque.

Carvajal

7 | Le tocó bailar con la más fea, con un Vitolo que está a un nivel muy alto. El lateral estuvo muy serio en la marca, y consiguió que el ex del Las Palmas no estuviese del todo cómodo. En una de las muchas cabalgadas por la banda provocó el penalti que supuso el primer y único gol del Real Madrid en el partido.

Marcelo

6 | Otro madridista que por sus características también disfrutó del sistema que impuso Zinedine Zidane, el cual le dió mucha más libertad para hacer daño arriba. Le hizo una falta totalmente a destiempo a Mariano que dió lugar al empate en el marcador.

Casemiro

6 | Volvió a ser ese mediocentro que cubre todo el medio del campo y roba balón tras balón. Fue uno de los más destacados en el Madrid y realizó un partido muy serio.

Modric

7 | Demostró una vez más que es el jugador con más fantasía de todo el equipo. Cuando el balón pasa por sus botas hace jugar a un Real Madrid que le necesita y le busca. En los minutos finales perdió un poco de protagonismo con la presión del Sevilla.

Kroos

4 | Se le vió un poco perdido por el campo y superado por los N´Zonzi, Iborra y compañía. Zidane se dió cuenta y lo cambió en la segunda parte por Kovacic.

Cristiano Ronaldo

5 | El portugués no tuve su noche, aunque metió el único gol de su equipo desde los once metros. Se le vió algo frustrado en el uno para uno y no tuvo demasiadas oportunidades.

Benzema

5 | El francés dejó varios detalles durante el partido que demostraron su clase y calidad. Sin embargo, no tuvo muchas oportunidades y perdió el balón que supuso el gol de la victoria de Jovetic en el descuento.

Kovacic

5 | Entró por Kroos con un Sevilla volcado y con su equipo muy metido atrás, por lo que apenas le pudimos ver con el balón en los pies.

Árbitro: Hernández Hernández

6 | Era un partido difícil de pitar y el colegiado lo hizo correctamente. Acertó en la jugada más polémica de todo el partido, en el penalti cometido sobre Carvajal que supuso el gol de Ronaldo.