Carvajal: "En cinco minutos de desconexión se nos han ido los tres puntos"

Se rompió la racha, 40 partidos consecutivos sin conocer la derrota, una marca que comenzó aproximadamente hace nueve meses cuando el Real Madrid vencía en el Camp Nou por 1-2 al FC Barcelona y cortaba una racha de 39 victorias consecutivas del Barça, ahí no empezó la marca invicta del Madrid ya que solo cuatro días después el seis de abril el conjunto blanco claudicaría por 2-0 en Wolfsburgo, pero aquella victoria en el feudo azulgrana le dio la confianza al Madrid para encadenar desde el de Wolfsburgo hasta hoy en Sevilla 40 partidos sin perder.

Sobre ello, pero sobretodo del partido habló en zona mixta el lateral leganense: “Hemos hecho un partido muy serio, un buen partido sobre todo a nivel defensivo, creo que en cinco minutos de desconexión se nos han ido los tres puntos pero bueno, el equipo sabe que hemos hecho un buen partido que estamos en una buen dinámica y son solo tres puntos”.

Daniel Cravajal fue uno de los claros protagonistas del encuentro ya que fue el jugador que provocó el penalti que transformó Cristiano Ronaldo en el minuto 67 y que ponía momentáneamente con ventaja en el marcador al Real Madrid: “Es una jugada que leo que Escudero va a dar a Rami y luego hago un autopase y luego veo que sale Rico y me la echo fuera para poder driblarle, me toca y es penalti”.

Tras el penalti, el Real Madrid se relajó y en los últimos cinco minutos de encuentro, claves para Carvajal, donde el Madrid desconectó por completo, llegó el empate sevillista marcado por Sergio Ramos en propia puerta y en el descuento llegó el gol de bella factura de Stevan Jovetic, que le dio la victoria al Sevilla en su debut en liga con el conjunto hispalense.

“Si yo fuese a Leganés y me pitasen es algo complicado”

Con esto Carvajal se quería referir a la situación que vivió otra vez más su compañero y capitán del equipo Sergio Ramos, que se crió en la cantera sevillista pero tras su traspaso hace ya muchos años no es bien recibido en Nervión: “Sergio que es de aquí, es como, no sé si yo fuese a Leganés y me insultasen, me pitasen en cada balón que tocase así que es algo complicado, pero creo que Sergio pues tiene bastante experiencia como para llevarlo adelante y creo que no es justo el recibimiento que ha tenido”.