Zidane: "No me sorprenden los números del Celta, va a ser otro partido complicado"

Zidane. Foto: Real Madrid

Para el Real Madrid no hay parón. El conjunto de Zinedine Zidane sigue su dinámica y ya se prepara para el importantísimo partido de Copa del Rey ante el Celta de Vigo. Los gallegos vienen de vapulear al Valencia en la pasada ronda, y probarán suerte contra la escuadra blanca: "Es un buen equipo, es un equipo que de todas formas pelea en todas las competiciones y eso demuestra que juegan muy bien al fútbol, por lo que va a ser otro partido complicado. Es una eliminatoria, y vamos a ver lo que va a pasar".

Los de Concha Espina vienen de caer derrotados, después de 40 partidos, ante el Sevilla en el Pizjuán. Una derrota que podría marcar un punto de inflexión dentro de la plantilla merengue, por lo que Zidane ha querido achicar aguas: "Esto va a pasar y pasará. No va a cambiar nada lo que voy hacer, pero sí pido a nuestra afición que nos apoye. Los que no son madridistas van a querer que perdamos, pero hay que estar listos y pensar que lo que estamos haciendo está bien. Hemos perdido un partido, algo ha pasado, y ahora tenemos que buscar la solución para que no vuelva a pasar".

Otro de los temas a tratar, fue la polémica surgida en lo que va de semana alrededor de la figura de Keylor Navas. El portero "tico", criticado después de la actuación en Nervión, se ha convertido en moneda de cambio para la afición, que empieza a exigir una nueva renovación en la portería: "Son rumores y nosotros estamos centrados en lo que hacemos este año. Lo que pase el próximo verano no me interesa y no es el momento de hablarlo. Los tres porteros son importantes y lo están haciendo bien y estoy muy feliz con ellos. No quiero cambiar nada de lo que estamos haciendo. Queremos seguir trabajando".

Por último, el técnico francés quiso salir al paso de los comentarios en contra de Karim Benzema, otro de los "señalados" del encuentro: "Cada uno puede opinar y escribir lo que quiera. En un campo, jugando 90 minutos, no lo puedes hacer todo bien. Se habla de falta de concentración, pero sólo tuvimos cinco minutos malos y eso pasa en el fútbol. Hay que estar siempre metido en el partido porque hasta que pita el árbitro puede pasar de todo".