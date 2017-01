La Fábrica: Mario Rodríguez, calidad y técnica por todos los costados

Google Plus

Foto: Mario dejando sentado a un defensa del BVB - Imanol Ibeas- VAVEL

Si hablamos de talento, desborde, recorte y visión de juego hablamos de Mario Rodríguez, canterano madridista que desde esta temporada está a las órdenes de Santi Solari en el filial merengue, el catalán es uno de los jugadores que ha subido esta temporada del juvenil al Castilla y que compagina el filial con el equipo de UEFA Youth League, o lo que es la Champions League juvenil. El barcelonés no está contando mucho para Solari a lo largo de la temporada, sin embargo, está siendo clave en el juvenil de José María Gutiérrez en competición europea.

Pero, realmente ¿Quién es Mario Rodríguez?

Es un futbolista español nacido el 3 de marzo de 1997, en Barcelona. La ciudad condal y sus alrededores fueron escenario de los primeros pasos de Mario en el mundo del fútbol, su gusto por el fútbol venía de familia, ya que, su abuelo Juan, jugó en el Sporting de Gijón. El primer equipo en el que jugó el bueno de Mario, fue el Sant Joan d’Espi donde ingresó a los 7 años en categoría benjamín en el año 2003, donde estuvo hasta el año 2007, Mario siempre destacó en aquel club y desde muy temprano empezó a codearse con gente de uno y hasta dos años mayor que él, sin respetar la edad correspondiente a cada categoría desde el primer momento estuvo con compañeros de mayor edad.

Del Sant Joan al Cornellá

Con aproximadamente 11 años recibió la llamada del Cornellá, un equipo de categoría superior, que contaba con el primer equipo en primera catalana y que al poco de llegar Mario a la institución sufrió el ascenso a la Tercera División española lo que daba mayor proyección al progreso de Mario y un futuro en categoría superior al que le podía otorgar el Sant Joan d’Espi. En cuatro temporadas en el conjunto verdiblanco fue indiscutible para todos sus entrenadores llegando a ser el capitán del equipo en alguna de las categorías en las que militó, sus grandes actuaciones le lanzaron al “estrellato”, de manera que el conjunto inglés del Blackburn Rovers con el que el Cornellá tenía un convenio quiso hacerse con sus servicios.

A prueba en el Blackburn

El Blackburn al tener un convenio con el Cornellá no dudo en probar y seguir a Mario, el futbolista estuve en el conjunto durante un tiempo, pero debido a su edad, era menor por aquel entonces, no pudo hacer su Erasmus particular y fue cuando comenzaron a llegarle ofertas del fútbol español.

La Selección Catalana y la llamada del Real Madrid

El Real Madrid llevaba observando a Mario desde hacía ya un tiempo, sus actuaciones en el Cornellá no eran para menos, pero realmente fueron las actuaciones con la selección catalana las que verdaderamente impactaron a los informadores y ojeadores de Chamartín, el Real Madrid no fue el único equipo español en interesarse. Finalmente en el 2011, Mario llegó al Real Madrid desde el Cornellá.

La negativa al Barça

A parte del Real Madrid, el otro grande del fútbol español, el FC Barcelona llamó para interesarse por Mario, lo que no sabían desde la ciudad condal es que el futbolista ya había firmado por el Real Madrid. Ya, cuando Mario pasaba a categoría juvenil fue otro grande e histórico europeo quien se interesó por los servicios de Mario, el Liverpool FC, pero Mario decidió seguir vinculado al Real Madrid. En los últimos años ha recibido varias ofertas de equipos ingleses, pero ninguna de ellas le ha hecho abandonar el conjunto blanco.

Mario en el Real Madrid

El primer año para Mario en Valdebebas no fue como esperaba, el proceso de adaptación fue largo y no conseguía convencer a los entrenadores, pero después de ello todo fue rodado y comenzó a ser titular indiscutible para todos los entrenadores, jugando la mayoría de encuentros y siendo pieza angular para el juego del Real Madrid. El último año de juveniles, tuvo la suerte de poder liderar al Juvenil A portando el brazalete de capitán en varios encuentros. El salto al Castilla quizá no esté siendo como lo esperaba, pero sin duda que acabará siendo clave en el equipo de Santi Solari, porque ganas, calidad y entrega le sobran.