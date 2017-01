Maradona: "El Nápoles tendría opciones de pasar contra el Madrid ahora mismo"

Google Plus

Maradona. Foto: EFE

Maradona es un tipo curioso. El que para muchos es considerado el mejor futbolista de la historia, compareció en una rueda de prensa previa al espectáculo teatral que se producirá en el recinto de San Carlo, en Nápoles, donde será protagonista. El ex jugador del propio equipo siciliano, aseguró sentirse muy a gusto con el transcurso del conjunto que le vio brillar, y cree firmemente que la eliminatoria de Champions contra el Real Madrid (la ida será el próximo 15 de febrero en el Santiago Bernabéu, y la vuelta el 7 de marzo en San Paolo), no será un plato fácil para los blancos ni mucho menos: "No creo que el Madrid piense que ganar al Nápoles sea algo fácil. Los blancos tendrán la ventaja de recuperar a Bale y Benzema, que son dos jugadores imprescindibles".

El astro argentino, que se enfrentó al Real Madrid en su época como jugador, habló sobre el bajo momento de forma que transcurre en Concha Espina, por lo que cree que el Nápoles tendría muchas opciones de pasar si la eliminatoria se disputara esta misma semana: "Si jugaran hoy el Nápoles saldría con muchas posibilidades de pasar. Es cierto que le falta un jugador como Milik al máximo de la forma y haría falta un banquillo más largo. Son pocos los equipos que pueden contar con Cristiano Ronaldo o Lionel Messi", consideró.

Por último, recordar que el propio Maradona ya habló sobre el emparejamiento contra el Real Madrid justo antes de final de año. Y es que el argentino valoró la situación actual del máximo referente mediático del club merengue, Cristiano Ronaldo: "Me gustaría que ese choque se esté jugando hoy porque Cristiano Ronaldo no está en su mejor forma. En cambio, creo que en febrero va a estar en óptimas condiciones, al igual que todos sus compañeros del Real Madrid".