Faubert: "Jugar en el Madrid fue una experiencia soberbia"

Faubert en su presentación con Alfredo Di Stéfano. Fuente: Agencia EFE

Julien Faubert, antiguo jugador del Real Madrid, ha fichado recientemente por el Inter Turku de Finlandia. Tras este movimiento de mercado, el jugador francés concedió una entrevista a France Football, en la que el futbolista hace balance de su carrera en general, y de su paso por el Real Madrid en particular. Un paso que se caracterizó por lo breve que fue, tras llegar cedido para asombro de todos, el último día del mercado de invierno de 2009, procedente del West Ham inglés.

"Para mi fue una experiencia soberbia. Siempre quedará en mi curriculum"

El jugador galo reconoció que las criticas que recibió cuando jugaba en el Madrid no le marcaron mucho, aunque sí le sorprendió que tuviera defensores en Inglaterra, mientras que en Francia, su país, se dedicaban a criticarle, en vez de mostrarse satisfechos: "Las criticas durante mi paso por el Madrid no me marcaron ni me amargaron. Lo paradójico es que tuve más apoyo en Inglaterra por parte de los medios ingleses. En vez de presumir de que un francés jugara en el Madrid, desde mi país se dedicaron a criticarme. Creo que el Madrid no se interesa en un jugador sólo por diversión. Para mi fue una experiencia soberbia. Siempre quedará en mi curriculum".

"La gente tiene una imagen muy falsa de mí"

Faubert comentó también, la percepción que tiene la gente sobre él, la cual el propio futbolista cree que es falsa: "Mi imagen no refleja en absoluto quién soy. La gente tiene una imagen muy falsa de mí".

"En vez de presumir de que un francés jugara en el Madrid, desde mi país se dedicaron a criticarme"

Para finalizar, Faubert volvió a las criticas recibidas desde su país, creyendo que desde el país galo se le ha faltado al respeto: "Creo que hay demasiadas dudas sobre mis capacidades físicas en Francia. Sin embargo estuve bien en mi etapa en Escocia, donde jugué casi todos los partidos. Incluso fui nombrado mejor jugador en el partido ante el Celtic. Se me ha faltada al respeto".