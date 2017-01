Málaga 3-2 Real Madrid: única victoria boquerona

Google Plus

La única victoria malaguista ante el Real Madrid volvía a producirse 18 años después. El Málaga de Pellegrini, equipo que había hecho historia entrando en la campaña anterior en Champions derrotaba a un Real Madrid hundido, sin fútbol y dividido contra el entrenador. La imagen para el recuerdo de ese partido fue la suplencia de Iker Casillas. El portero blanco, toda una leyenda en la entidad, era relegado al banquillo diez años después desde que Vicente del Bosque eligiera en 2002 a Cesar para disputar la final de la Copa de Europa.

Desde ese momento el capitán no se había perdido un partido liguero, tan solo algunos encuentros coperos años atrás. José Mourinho decidió apostar por Antonio Adán, mostrándole su confianza o mas bien, quería meter presión a Casillas para que volvira a sacar el 'Santo' que lleva dentro. Todos los focos se centraron en dos imágenes. La primera en el jugador. Sentado en el banquillo de la rosaleda, tapado con el abrigo para evitar que se le viera la cara, brazos cruzados y acitud seria. En el otro lado se encontraba Jose Mourinho,de pie dando indicaciones a sus jugadores. La decisión del entrenador portugués no había gustado al portero español y quedaba claro que no había buen ambiente dentro del vestuario.

El partido comenzó con un ritmo intenso, propuesto por los de Mourinho. Una falta tirada por Cristiano Ronaldo en los primeros tres minutos del encuentro hizo sacar una mano a Willy Caballero para evitar el primer gol. El Real Madrid seguía intentándolo. Una contra por la banda derecha iniciada por Cristiano Ronaldo con pase a Di Maria que le devolvía el balón para que el delantero portugués solo tuviera que empujarlo dentro del área pequeña pero el lanzamiento se iba desviado.A la siguiente jugada los dos atacantes del Real Madrid se intercambiaban los papeles. Era Cristiano el que ponía un gran balón al argentino que intentó por medio de una vaselina picar el balón. Monreal llegando desde atrás sacó el balón cuando antes de que sobrepasara la línea de gol. En la primera, el Málaga no tuvo peligro alguno y dejó todas sus ocasiones para la segunda mitad.

A los pocos minutos de comenzar el segundo tiempo, Joaquín asistió a Isco y desde la frontal lanzó un balón colocado imposible de parar para Antonio Adán.A partir este momento el Málaga creció y dispuso de las mejores ocasiones para aumentar su cuenta goleadora. El Real Madrid con una pegada descomunal fue a por el empate. En una jugada rápida dentro del área, la defensa blanquiazul no logró despejar y Sergio Sanchez intodujo el esférico en su portería.Quedaban veinte minutos de partido y el Real Madrid creía en la remontada. Pellegrini introdujo un cambio que daria la vuelta al partido. Saviola dejó el puesto a Roque Santa Cruz que sería el artífice de los goles malacitanos. Un buen centro de Gámez, tocado de espuela por Joaquín que soprendia a la defensa era empujado por el paraguayo, poniendo el 2-1. De nuevo otra asistencia magistral de Joaquin iba a ser culminada por Roque Santa Cruz en el tercer gol. En tres minutos,el Málaga conseguía dos goles que ponían muy de cara el encuentro ante el Real Madrid. Era la primera vez que el conjunto dirigido por Jose Mourinho encajaba tres goles en esa temporada en liga.

El Real Madrid seguía empujando con esa garra que le caracteriza hasta el último minuto. Un fallo defensivo de Demichelis lo iba a aprovechar Ozil para ponerle el balón a Benzema que remataba a placer. Nueve minutos para que finalizara el encuentro pero el marcador no se movió hasta el pitido final. El conjunto blanco sumaba así su cuarta derrota en liga distanciándose por la lucha del título liguero. A siete puntos del Atlético de Madrid y a 16 del lider, el Barcelona. Un partido que quedará en la memoria de los madridistas pero sobre todo en la retina de Iker Casillas.