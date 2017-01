Zidane: "Es una alegría ver a Danilo entregarse al 100%"

www.realmadrid.com

El Real Madrid se enfrenta este sábado a las 16:15 al Málaga en el Santiago Bernabéu. El coliseo blanco ya vio perder el miércoles a su equipo frente al Celta en Copa, después de hacerlo en Liga ante el Sevilla. Además, la afición merengue tiene en mente el empate que sacó el año pasado el conjunto blanquiazul de Chamartín, así como, el punto que sacaron esta temporada en el Camp Nou. Por ello, quizá la afición madridista tenga algo de preocupación, un sentimiento que no comparte Zidane, quien, en la rueda de prensa previa al partido, ha reconocido que el equipo madrileño se encuentra a tope.

"Los resultados del Málaga no están siendo positivos, pero es un buen equipo, organizado y que sabe jugar"

El técnico merengue comenzó destacando la dificultad de enfrentarse al Málaga, así como el poco tiempo de recuperación que ha tenido su equipo desde el encuentro copero. Aún así, Zidane reconoció que no está preocupado: “Tenemos ya el partido y eso es lo bueno porque queremos cambiar los dos últimos partidos. Estamos preparados y, aunque apenas hemos tenido tiempo de recuperación, lo afrontamos con la intención de dar el máximo desde el principio. No vamos a cambiar nuestra idea, aunque luego hay que aplicarla en el campo. He visto muchos partidos del Málaga. Sus resultados no están siendo positivos, pero es un buen equipo, organizado y que sabe jugar. El rival siempre te lo va a poner difícil. Mi mentalidad es siempre estar concentrado en el trabajo porque esto es fútbol. A veces hay momentos malos pero hay que superarlos y seguir adelante. Hay que trabajar pensando que las cosas se pueden hacer mejor. Últimamente marcamos y nos marcan, por lo que tenemos que tener más concentración en todas las jugadas y ya está. Pero, no estoy preocupado”.

"Cristiano está centrado en el partido ante el Málaga y nada más"

Sobre la críticas recibidas por Cristiano Ronaldo tras el partido contra el Celta, el entrenador madridista admitió que el luso ya está acostumbrado a estar en el punto de mira y afirmó que Cristiano está totalmente centrado para el partido frente al Málaga. Además, quiso comentar la posición de luso sobre el césped, puesta a debate a lo largo de la semana: “Siempre va a tener críticas, pero él está acostumbrado. Ya piensa en el partido de este sábado para hacerlo bien, está centrado en esto y nada más. Está bien y siempre va a ser el jugador que va a marcar la diferencia. Lo importante es seguir trabajando en el campo. Él siempre gana y gana. El problema está cuando no marca porque estamos acostumbrados a que sea solo él el que marque la diferencia. El otro día jugó de delantero centro porque metimos a Asensio y Lucas Vázquez para tener más espacio y centrar. Sabemos cómo ha jugado toda su vida. Puede jugar en muchas posiciones pero su preferida es en la izquierda y esto no va cambiar. No hay que volverse locos”.

Siguiendo con la primera respuesta, el galo quiso profundizar en esa poca preocupación que tiene sobre los resultados negativos de esta semana: “No estoy preocupado, porque creo que jugamos muy bien. Dije que la primera parte fue rara y entramos un poco raro, pero analizándolo no fue así. Tuvimos fallos nosotros y el rival supo aprovechar las dos que tuvo. No voy a ser crítico. Se puede pensar que pasa algo después de dos derrotas, pero creo que en fútbol la constancia te hace llegar a ser cada vez mejor. No me voy a volver loco. Vamos a seguir trabajando y lo vamos a cambiar. Ya ha pasado más veces y siempre vamos a hacer el máximo para sacar los partidos adelante”.

"La mejor versión de Danilo la queremos todos y él trabaja para eso"

El francés tuvo unas palabras de elogio y animo hacia Danilo, quien se marchó silbado del césped del Santiago Bernabéu en el enfrentamiento copero: “Es injusto el trato que está teniendo, sobre todo lo que se dice de él y lo que escriben. Es un profesional y se entrega siempre. Lo puedes hacer bien o mal, pero yo le veo jugar bien. Claro que lo puede hacer mejor, pero como todos. Es una alegría ver cómo un jugador como él se entrega todos los días al 100%. La mejor versión de Danilo la queremos todos y él trabaja para eso. Creo que la afición va a estar con él, como con el equipo. Tiene el apoyo de sus compañeros y del entrenador. Estoy al 1.000% con él porque es un jugador que me encanta”.

"Yo no tengo miedo a la presión"

Zidane reconoció que en el Real Madrid hay mucha presión y siempre tienes que dar el 100%, pero él no tiene miedo a esa presión: “Tenemos que dar el 100% en cada partido y cada jugada. He jugado al fútbol y sé que hay momentos complicados, pero seguro que vamos a olvidar este momento. Cuando firmas por este club sabes que siempre tienes presión, pero esto nos hace crecer y ser más fuertes cada día. Yo no tengo miedo a la presión. La presión me lleva a hacer las cosas bien. Estoy contento de lo que hago y así estaré hasta el último día que esté aquí”.

"James estará con nosotros la semana que viene espero, mientras que Morata, entrena bien y siempre está listo para el equipo"

Por último, el técnico merengue comentó la situación de James, que es baja para el partido de este sábado, y la de Morata, de quien dice que está entrenando bien y siempre está dispuesto para jugar: “James tiene todavía molestias en el sóleo, pero la semana que viene y ojalá el lunes va a estar con nosotros. Hemos tenido muchas lesiones de golpes, no musculares. Espero que James esté el lunes con el equipo. Los doctores y fisios están trabajando bien con los que están aún lesionados. Morata se entrena bien y ahora le toca jugar a otros. Está concentrado, entrenando y listo para el equipo. Ya veremos mañana cómo vamos a jugar”.