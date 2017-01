Morata: "Jugar en el Bernabéu era el sueño de mi vida"

www.realmadrid.com

"De pequeño iba con mis padres y mi familia al Bernabéu y recuerdo que un día estábamos viendo un Clásico y le dije a mi padre: ‘Algún día jugaré uno de estos aquí’. Y al final es como la mayor sensación que uno puede sentir. Es verdad que la Juventus tiene un estadio increíble también, pero este es el Bernabéu… Ves fotos y se te pone la piel de gallina. Era el sueño de mi vida y he tenido la suerte de cumplirlo”, comenzó declarando el delantero blanco.

"A veces cuando juego contra algún defensa y me está dando patadas, le digo: ‘Si yo he sido tu recogepelotas’. Y ya no me da más"

Morata sacó a la luz su particular forma de evitar las patadas de los defensas, así como la admiración que siente por algunos de sus rivales o sus compañeros: "Lo bonito del fútbol es que no todo el mundo es del mismo equipo, pero nosotros tenemos la suerte de ser del Real Madrid. Yo era recogepelotas cuando era pequeño y a veces cuando juego contra algún defensa y me está dando patadas, le digo: ‘Si yo he sido tu recogepelotas’. Y ya no me da más. Al final es increíble poder competir contra tus ídolos o jugar con ellos. Hay momentos que estoy en el campo o en el vestuario y me quedo mirando a un compañero y digo: ‘Si yo he ido a tu presentación’. Somos unos afortunados, realmente".

"El sueño de mi vida, aparte de lograr otra vez la Champions con el Real Madrid, sería ganar cualquier cosa con la selección"

El delantero merengue reconoció que es muy bonito ganar títulos con el Real Madrid, o en su momento, con la Juventus, pero que su sueño es ganar algún trofeo con la selección española, además de otra Champions con el club de Chamartín: "He tenido la suerte de ganar títulos en el Real Madrid y en la Juventus, pero el sueño de mi vida, aparte de lograr otra vez la Champions con el Real Madrid, sería ganar cualquier cosa con la selección. Y más después de lo que hemos vivido nosotros con la mejor generación de la historia del fútbol español. Me encantaría ganar algo, aunque sé que es difícil porque no se puede mejorar lo que han hecho esos fenómenos. Como mucho igualarlos. Pero por soñar e intentarlo no va a quedar".

"A veces te tienes que parar a pensar que estás haciendo lo que te gusta y que millones de personas se quedan por el camino"

Por último, Morata admitió que tiene muchas manías antes de salir a los partidos, ya que son rutinas que le ayudan a concentrarse: "Cuando juegas un partido tienes unas rutinas que te ayudan a estar concentrado, como manías con las botas, el pelo… Yo soy muy maniático. Todo pasa muy rápido y a veces te tienes que parar a pensar que estás haciendo lo que te gusta y que millones de personas se quedan por el camino".