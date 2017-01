Previa Real Madrid - Málaga: ilusiones rotas

El Real Madrid afronta una nueva jornada liguera con el objetivo de deshacerse de la dinámica de dos derrotas que ha encadenado en sus dos últimos compromisos. Para ello tendrá que superar a un Málaga en proceso de asentamiento, desde la llegada del 'Gato' Romero al banquillo todavía no han podido sumar ningún punto, por lo que Concha Espina se presenta como un escenario inmejorable para estrenar el casillero del técnico uruguayo. Pese a los 11 puestos que les separan en la tabla, un estado de duda parece haberse instaurado en ambos clubes; un estado de duda que podría empezar a desvanecerse esta jornada, aunque los merengues todavía cuentan con un punto de ventaja sobre el Sevilla -además de un partido pendiente frente al Valencia- y los blanquiazules tienen un margen de nueve puntos sobre los puestos de descenso.

Una brecha en el muro

El Santiago Bernabéu se había erigido como una fortaleza infranqueable, en la que tan solo Villareal, Eibar y Borussia Dortmund habían logrado arrancar un punto. Sin embargo, como todo fortín, siempre hay un punto débil, y el Celta de Vigo supo aprovecharlo para hacerse con la primera victoria de un equipo visitante este curso en Concha Espina. Una serie de desajustes defensivos culminó con el tanto de Iago Aspas, que aprovechó un despeje de Marcelo para recibir el balón y enviarlo al fondo de las mallas totalmente libre de marca. Aunque el propio Marcelo recortara distancias poco después al conectar un volea que desvió lo justo Roncaglia, los del 'Toto' Berizzo volvieron a adelantarse gracias a una pérdida en el centro del campo de Lucas Vázquez, que terminó con una asistencia de Iago Aspas a Jonny, quien sorprendió definiendo al más puro estilo '9'.

Marcelo celebrando su gol al Celta con Danilo | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

En competición liguera, los pupilos de Zinedine Zidane siguen imbatidos en casa, acumulando siete victorias y dos empates con 24 goles a favor y tan solo nueve en contra. Pero más allá de seguir con el casillero de derrotas sin estrenar, los merengues quieren ante el Málaga sentar las bases y volver a ser aquel equipo que hasta aproximadamente el minuto 80 de su partido en el Sánchez Pizjuán había sido prácticamente inexpugnable logrando marcar un nuevo récord a nivel nacional gracias a sus 40 partidos sin perder. Por tanto, un triunfo ante el cuadro malagueño se antoja importante sobre todo en lo anímico, para recuperar la confianza que le permita por otro lado creer en la remontada de la eliminatoria en Balaídos.

El peor escenario posible

El conjunto de la Costa del Sol buscará sumar sus primeros puntos de 2017 en un estadio donde nunca ha logrado ganar. Esta temporada, los malacitanos tan solo han podido conseguir cuatro empates, además de cinco derrotas. Su última salida se saldó con una derrota por tres goles a uno frente al Celta de Vigo, en la que Iago Aspas inauguró el marcador para que más tarde Wass y Fontás aumentaran la ventaja, pero el mediocentro danés estableció el resultado definitivo con un gol en propia. También concluyó con derrota su último compromiso liguero, en casa frente a la Real Sociedad. Iñigo Martínez con un tanto de falta que desvió por completo Duda, que se encontraba en la barrera, y Juanmi en el 62', lideraron el triunfo donostiarra.

Juanpi intentando deshacerse de la marca de varios jugadores de la Real | Foto: Málaga CF

El descenso, marcado por el Sporting con 12 puntos, queda aún a nueve puntos del conjunto andaluz, por lo que todavía guardan un cómodo margen sobre la zona baja. Sin embargo, en lo anímico una victoria se antoja bastante importante, no solo por lo que supondría vencer en un estadio como el Santiago Bernabéu sino porque no logra hacerse con algún punto desde la jornada 15 de La Liga, cuando empataron a uno frente al Granada en La Rosaleda. Europa queda cada vez más lejos, pero si los blanquiazules logran revertir su racha, todavía disponen de toda una vuelta para poder alcanzarlos.

Precedentes Real Madrid y Málaga

Un total de 78 partidos a lo largo de la historia, de los que 49 se han decantado a favor del Real Madrid, 19 han terminado en empate y tan solo 10 han concluido con triunfo malagueño. Con el equipo madridista actuando como local, el bagaje es de 40 encuentros (35 en liga y cinco en Copa del Rey) con 32 victorias de los merengues y ocho empates.

Kameni imponiéndose en el juego aéreo | Foto: Dani Mullor (VAVEL)

El último partido entre ambos conjuntos se saldó con empate a uno después de que Albentosa igualara el tanto de Cristiano Ronaldo en la primera parte. Con empate también concluyó el choque de la primera vuelta celebrado en Concha Espina, pero a diferencia del celebrado ya con Zinedine Zidane en el banquillo blanco, éste se resolvió sin goles.

Declaraciones

En la rueda de prensa previa al partido, Zinedine Zidane, quiso restar importancia a la dinámica adoptada por el equipo y se mostró esperanzado con el hecho de abandonarla pronto. "No estoy preocupado, porque creo que jugamos muy bien. Dije que la primera parte fue rara y entramos un poco raro, pero analizándolo no fue así. Tuvimos fallos nosotros y el rival supo aprovechar las dos que tuvo. No voy a ser crítico. Se puede pensar que pasa algo después de dos derrotas, pero creo que en fútbol la constancia te hace llegar a ser cada vez mejor. No me voy a volver loco. Vamos a seguir trabajando y lo vamos a cambiar. Ya ha pasado más veces y siempre vamos a hacer el máximo para sacar los partidos adelante", afirmaba.

Zidane: "No estoy preocupado, porque creo que jugamos muy bien"

Por su parte, el 'Gato' Romero también se mostraba tranquilo sobre todo de cara al partido. "Preocupado la verdad es que no estoy. Vamos a enfrentar al Real Madrid con las mismas características que enfrentamos a otros rivales. Lógicamente, la repercusión que tiene este partido no es la misma que otro encuentro. No hacen falta más que palabras para jugar este partido", declaraba. "Intentaremos plantarles cara. Por circunstancias quizás hay que meterse un poco atrás porque tienen jugadores individuales muy buenos. Hay que tener esa preocupación a la hora de los centros al área o del uno contra uno. Vamos a buscar nuestras oportunidades. Tenemos jugadores rápidos y de talento y, en algún momento, vamos a tener posibilidades", analizaba el preparador uruguayo.

Arbitra Gil Manzano

El trencilla natural de Don Benito, Jesús Gil Manzano, será el encargado de impartir justicia en el duelo entre madrileños y malagueños. El colegiado pacense lleva desde 2012 arbitrando en la máxima categoría del fútbol español y desde 2014 a nivel internacional. Este curso el extremeño ha dirigido un total de 19 encuentros, siendo nueve en La Liga. El último partido que arbitró fue el de la vuelta de los octavos de la Copa del Rey entre Barcelona y Athletic Club de Bilbao que se saldó con victoria local por tres goles a uno.

Convocatorias Real Madrid - Málaga

Zinedine Zidane no podrá contar con Dani Carvajal para este encuentro, ni en las próximas tres o cuatro semanas, pues el lateral sufre una lesión de grado dos en el bíceps femoral; tampoco ha entrado en la convocatoria James Rodríguez, además de Pepe y Gareth Bale. Por su parte, el 'Gato' Romero no podrá contar con Sandro Ramírez, que sufre una rotura de grado 2 en los isquiotibiales de la pierna derecha que le mantendrá un mes y medio alejado de los terrenos de juego. Sin embargo, destacan las altas de Keko y Demichelis.

Real Madrid: Navas, Casillas, Yáñez; Varane, Nacho, Ramos, Danilo, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Kovacic, Asensio, Isco, Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez, Mariano, Morata.

Málaga: Kameni, Boyko; Demichelis, Mikel, Camacho, Juankar, M. Santos, Juanpi, Chory, Recio, Peñaranda, Duda, Rosales, Keko, Jony, Luis, P. Fornals, Ontiveros.

Posibles onces Real Madrid vs Málaga