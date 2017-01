Zidane: "Lo importante era ganar el partido". Imagen: Daniel Nieto (VAVEL)

Tras sufrir dos derrotas consecutivas ante Sevilla y Celta el Real Madrid necesitaba una victoria para recuperar sensaciones. Un triunfo que el conjunto blanco conseguiría ante el Málaga en un partido difícil y exigente. Zidane se mostraba satisfecho con el resultado del partido en la rueda prensa.



"Lo importante era ganar el partido con un buen inicio. Tuvimos ocasiones, pero tenemos cuatro y metemos una últimamente. Ha sido difícil, porque el contrario corrió mucho. Estamos cansados, pero contentos". Destacó también la faceta goleadora del equipo a balón parado: "Contento por ello. Sabemos que es una de nuestras fortalezas. Pero me hubiera gustado que marcásemos también en jugada. Hoy no ha querido entrar el balón. Lo importante es descansar bien, porque nos hicieron correr muchísimo, como el Celta, y pensar en el miércoles".

"Sabemos los que no puede dar, sobre todo a balón parado. Hoy estuvo fenomenal"

El técnico francés respondía brevemente cuando se le preguntaba por el próximo partido de copa ante el Celta: "Necesito desconectar. Ya tendremos tiempo de prepararlo a partir del lunes". La mención al protagonista del partido, Sergio Ramos, no podía faltar: "Sabemos los que nos puede dar, sobre todo a balón parado. Hoy estuvo fenomenal. Contentos por eso. Pero estoy un poco inquieto por las lesiones. Mi estado de ánimo es un poco jodido, porque el miércoles hay un partido importante. "Lo de Luka es una molestia, lo de Marcelo es más complicado. Lo veremos mañana", añadía sobre las lesiones de Marcelo y Modric.



Con la lesión de Marcelo, era Isco y no Danilo el que entraba al terreno de juego. Tras ratificar su confianza en el brasileño el técnico francés aclaro porque no puso a Danilo. "Tenía molestias y no podía jugar. Estaba en el banquillo, pero no podía estar. Él quería jugar, pero no es bueno. Tampoco tenía a nadie del filial porque juega el Castilla. Así que tenía que haber tirado del filial. Danilo se resintió después del entrenamiento. No estaba bien del todo y no arriesgamos". Sobre la actuación de Lucas Vázquez como lateral derecho declaraba: "Lo ha hecho perfecto, pero no me gusta esta solución, porque no es lateral. Ese no es su puesto".



Otro asunto sobre el que contestó Zidane fue por los pitos que sufrieron los jugadores desde la grada: "Espero que sea por exigencia, no por nerviosismo. Necesitamos que la gente nos dé tranquilidad, porque lo que hemos hecho hasta ahora ha sido fenomenal. Nosotros pedimos que nos ayuden y nos respalden. No critico a la gente. Paga su entrada y quiere más, pero en una temporada larga el jugador y el entrenador necesitan cariño".

"Mi preocupación son las lesiones, lo demás no me preocupa"

Zidane no se mostró preocupado ante a la situación de sequía de los delanteros: "Hay que tener paciencia. Es verdad que en los dos últimos partidos no han marcado Karim y Cristiano, pero no estoy preocupado por eso. Mi preocupación son las lesiones, lo demás no me preocupa. No puedo explicar por qué no conseguimos marcar. Ahora somos menos efectivos, pero no estoy preocupado. Ha sido un buen resultado para nuestra moral".



"Nuestra ambición será siempre dar el máximo, pero que seamos campeones de invierno no quiere decir nada. No es fácil y lo conseguimos. Siempre debemos ser cautos, porque el miércoles hay otro partido, de Copa, y esto será así hasta el final de la temporada". De esta manera concluía Zidane la rueda de prensa.