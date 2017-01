Ramos: "Tenemos que ayudarnos para conseguir los objetivos"

Google Plus

Sergio Ramos: "Tenemos que ayudarnos entre todos para conseguir los objetivos". Imagen: Daniel Nieto (VAVEL)

Sergio Ramos se ha convertido en el hombre talismán del Real Madrid. El capitán marcó dos goles ante el Málaga y desatascó a los blancos en un momento de juego en el que el gol podía haber caído en cualquier portería. El 'cuatro' blanco declaró conocer a la perfección la exigencia de la afición blanca en cada partido: "Siempre he dicho que no vamos a cambiar al Bernabéu. Llevo muchos años y, como dijo Marcelo tras la Copa, aquí han pitado a todos los grandes. Es un toque de atención que siempre sirve para que el equipo reaccione". Además, aprovechó la ocasión para mandar un mensaje a dicha afición y pedirle más apoyo: "No soy nadie para decir lo que tiene que hacer la afición. Respetamos su decisión porque quieren ver al mejor Real Madrid. Tenemos que ayudarnos entre todos para conseguir los objetivos".

El defensa también mandó su mensaje de ánimo a sus compañeros Danilo y Coentrao ante las críticas por sus últimos encuentros: "Son compañeros, vivimos con ellos el día a día y Danilo quizá tenga esa sobrecarga de la exigencia de las últimas semanas y de los últimos partidos, en los que hemos sufrido. Los médicos y los fisios son los más idóneos para decir sin están aptos, pero esperemos que sí".

Sergio Ramos ha marcado siete goles en la primera vuelta de la presente liga y ya es el segundo máximo goleador blanco por detrás de Cristiano Ronaldo. Para el sevillano este es un dato importante, pero lo más importante es que esos goles le sirvan al equipo: "Es cierto que la temporada es muy larga y me cuesta pensar que acabe y yo sea el segundo. Tenemos muchísimos goleadores y seguro que tienen la oportunidad de adelantarme. A nivel personal, estoy muy contento porque en mi carrera no había conseguido tantos a estas alturas de temporada; y encima si sirven...".

Por último quiso aclarar la dedicatoria de los goles marcados en la tarde de hoy: "Es porque ha venido un amigo que es rapero y sobre todo es para mi madre. No quiero generar más polémicas. Ella sufre un poco más porque una madre es una madre. Quería tener ese detalle con mi madre y mi amigo", concluyó el defensa.