La contracrónica: Ramos salva al Real Madrid de un nuevo hundimiento

El Real Madrid venció en un apurado encuentro en el que el Málaga plantó cara y no mereció ir perdiendo al descanso. Los de Zidane, por su parte, se proclaman campeones de invierno gracias a dos goles de Sergio Ramos. No obstante, el equipo generó dudas y se escucharon silbidos en el Santiago Bernabéu.

Resultado contradictorio en la primera mitad

El Real Madrid comenzaba el encuentro con Nacho en lugar de Danilo, y Lucas Vázquez arriba junto a Cristiano y Benzema. Por su parte, el Málaga iniciaba el encuentro con una alineación histórica, al estar presente cuatro venezolanos.

El primer tramo de encuentro fue del Real Madrid. Dominio, ímpetu y ocasiones claras neutralizadas por el siempre incómodo Kameni. Benzema de tacón, un mano a mano de Cristiano desperdiciado, grandes cabalgadas de Lucas. Las ocasiones llegaban pero no entraban. No obstante, Chory Castro ya había avisado del potencial y el desparpajo malacitano. Gran disparo al palo que hizo temblar el feudo merengue.

En medio de un mar de dudas, llegó el primer tanto

El Real Madrid entró en un mar de dudas durante el ecuador de la primera mitad. Los andaluces comenzaron a dominar el juego y a atreverse en ataque. En el minuto 35, el Real Madrid disponía de un córner para revertir la situación, y Sergio Ramos no lo desaprovechó. Toni Kroos se puso el vestido de asistente y puso un balón medido a la testa del camero. El gol era fundamental.

Ocho minutos después, mismos protagonistas. Falta lateral, centro de Kroos y remate de Sergio Ramos. Doblete del capitán y 2-0 al descanso. Sin embargo, este segundo gol no tendría que haber subido al marcador por fuera de juego. Eso, unido al buen juego malacitano dejaron con muy mal sabor de boca a los de Gato Romero.

Todo se complicó en la segunda parte

Parecía todo hecho. Una ventaja de dos goles en casa parecía suficiente. No obstante, el Málaga comenzó a dominar y a tomar la batuta. Los del 'Gato' Romero avisaron de la mano de Juan Carlos, y en el 65' no perdonaron. Rechace de Keylor dentro del área y 'Juanpi' remató para recortar distancias. Comenzaban a escucharse los primeros pitos.

Los minutos pasaban y el Real Madrid no mató el encuentro. Cristiano, con hasta tres ocasiones claras (una de ellas al palo), se fue al túnel de vestuario sin meter gol. El Real Madrid terminaba venciendo en un partido gris que no disipa las dudas en el juego de los de la capital.

La victoria, lo único positivo

Zinedine Zidane recalcó en rueda de prensa la importancia de la victoria, a pesar de que afirmó que últimamente "tenemos cuatro ocasiones y metemos una". Por otro lado, trató el tema de los pitos. "Espero que sea por exigencia, no por nerviosismo. Necesitamos que la gente nos dé tranquilidad, porque lo que hemos hecho hasta ahora ha sido fenomenal".

El capitán y goleador del día también atendió a los medios, aceptando las críticas de la afición blanca. "Tenemos que ayudarnos para conseguir los objetivos". Además, expresó su alegría por su reciente racha goleadora. "A nivel personal, estoy muy contento porque en mi carrera no había conseguido tantos a estas alturas de temporada; y encima si sirven...".

Varios señalados

En el Real Madrid no es todo color y rosas. Ni lo era durante la buena racha ni ahora se está dando nada nuevo. Los de Chamartín cuentan con varios jugadores que no están mostrando su mejor nivel, y este partido ante el Málaga ha agigantado las dudas.

Por un lado, cabe destacar el bajo nivel de Cristiano, en lo físico, en el aspecto goleador, y lo más importante, en la aportación al juego. El vigente Balón de Oro y 'The Best' cuaja registros negativos en cuanto a pérdidas de balón y pases completados, y no está aportando lo que se le pide a un jugador de su calibre.

Por otro lado, en la delantera también hay dudas. Benzema, con su bajo nivel físico y su siempre incierta actitud, se ha llevado sus primeros pitos en el Bernabéu en 2017 al ser sustituido. En su lugar entró Morata, con un pobre bagaje goleador y con más suplencias que titularidades. Muchos claman la entrada de Mariano en escena. Por último, cabe destacar el momento de Keylor Navas, que no hizo un mal partido, pero sigue en el ojo del huracán tras sus últimas actuaciones.

Siguen apuntándose a la enfermería

La enfermería del Real Madrid siempre tiene inquilinos. Lucas y Kovacic empezaron el año lesionados, junto con Carvajal, que estará un mes de baja. Tras la vuelta del extremo español y del croata, sus sustitutos en la odisea del lesionado son Modric y Marcelo, para cerca de un mes de baja. Dos bajas muy sensibles, pues son fundamentales en la creación de juego del equipo.

Cristiano también se marchó con un golpe en el tobillo tras su disparo al palo, pero no parece relevante. Por tanto, Bale sigue recibiendo compañeros de rehabilitación, que junto a Pepe y Carvajal recibirán a Luka Modric y Marcelo.

La heroica en Vigo

El siguiente destino será viajar a tierras gallegas para enfrentarse al Celta en la vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey. Tras el 1-2 de la ida, el Real Madrid espera evitar el KO en la competición copera. Asensio o Isco pueden aparecer como titulares, y Kovacic puede ser el sustituto de su compatriota lesionado. El partido será de una enorme dificultad, pues el Celta es un equipo muy fuerte en su feudo, donde ha dejado escapar pocos puntos esta temporada.

El Real Madrid venció en casa al Málaga para poner fin a la racha de dos derrotas consecutivas, a pesar del juego gris y poco agraciado para un público que transmitió su nerviosismo con pitos. El miércoles es fundamental para revertir la apatía imperante en el madridismo.