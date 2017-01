Análisis post: Sergio Ramos y poco más

Google Plus

Segio Ramos, haciendo el segundo tanto del Madrid. Foto: Daniel Nieto VAVEL

Días grises en el Santiago Bernabéu. Tras las dos derrotas seguidas ante el Sevilla y el Celta, el Real Madrid buscaba una victoria balsámica ante el Málaga. Los tres puntos se consiguieron, pero el "run run" del Bernabéu estaba presente.

Volvía Keylor a la portería tras su fallo en el gol de Jóvetic ante el Sevilla. Estuvo seguro, y poco pudo hacer en el gol del conjunto visitante. Definitivamente Danilo no está para jugar en el Real Madrid. Sin Carvajal, Zidane decidió apostar por Nacho en el lateral derecho para suplir la baja del otro internacional español.

En el medio salían Casemiro, Modric y Kroos, el triángulo habitual del conjunto merengue. La novedad en el once estaba en la delantera. El entrenador francés mandaba al banquillo a Asensio y entraba en su lugar Lucas, que también volvía al once tras su error en la pérdida de balón en el segundo gol del Celta.

De nuevo apareció Sergio Ramos

El Real Madrid no jugó bien. El partido se decantó del lado local debido a dos jugadas puntuales, dos jugadas en los que salió a relucir la pizarra de Zidane. Hasta en dos ocasiones Sergio Ramos iba a poner el balón en un lugar imposible de alcanzar para Kameni. En el segundo, el central madridista está ligeramente adelantado a la defensa, por lo que debió ser anulado. 2-0 al descanso y lo más relevante, la lesión de Marcelo, del que hoy se ha sabido que estará cerca de un mes de baja.

Comenzaba la segunda parte, y el Málaga iba a recortar distancias. Juanpi iba a aprovechar un balón suelto en el área. Comenzaba a notarse el miedo entre el público. Modric también salió con molestias, pero es solo una sobrecarga que le tendrá en el dique seco entre 10 y 15 días.

El Madrid aguantó el resultado. El conjunto andaluz no generó demasiado peligro, tal vez esperando a tener una ocasión a balón parado, o pillar en una contra al equipo de Zidane. No fue así. De hecho, el Real Madrid pudo aumentar su ventaja, pero Cristiano se topó con Kameni, y si no era con el portero, su disparo iba al palo.

Tres puntos para calmar las aguas

En definitiva, el Real Madrid volvió a recuperar la senda de la victoria, pero no convenció a nadie. A la plaga de lesiones, se suman Marcelo y Modric, que no estarán para intentar remontar el Vigo el próximo miércoles. El golpe que sufrió Ronaldo en la recta final del partido se quedó en un susto, el tobillo del portugués está en perfecto estado.

Los aficionados esperan que el equipo reaccione ya. Se acercan los meses claves de la temporada, en los que se empiezan a decidir los candidatos a los títulos, y el Real Madrid está obligado a ser uno de ellos. Sin duda, una remontada en Balaídos sería el remedio perfecto para poner fin al temporal que sufre la casa blanca.