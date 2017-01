Cristiano aclara las cosas

Cristiano Ronaldo | Foto: Daniel Nieto - (VAVEL)

El pasado martes el portal futbolístico chino Dongqiudi entregó el premio del MVP a Cristiano Ronaldo y tras esto, CR7 habló sobre varios temas. Sobre los premios individuales y su competencia con Messi declaró: “Él intenta hacer lo mejor para su equipo y yo para el mío. Somos rivales porque jugamos en clubes distintos pero cuando estamos juntos tenemos un respeto mutuo. Tengo una relación normal con él. La gente nos compara todo el tiempo, es normal… Los dos somos grandes jugadores, los títulos individuales y colectivos hablan por sí mismos. ¿La comparación? No me gusta comparar, esta palabra no existe para mí. Somos diferentes, dos personas haciendo su trabajo, sólo eso".

También elogió a su entrenador Zinedine Zidane a pesar de los últimos resultados que no han sido muy favorables. Indicó que antes lo admiraban y respetaban como jugador, pero ahora lo hacen igualmente como entrenador y le adjudica al francés el bueno momento del equipo en los últimos meses: “Es un técnico muy profesional, muy tranquilo. Era lo que necesitábamos en ese momento, él lo cambió todo. Por eso tuvimos la racha de 40 partidos sin perder. Y el gran responsable de ello es Zidane porque cambió la mentalidad del equipo y empezamos a ganar cuando tomó el cargo".

"Todo el mundo tiene personas que le odian, no solo yo"

Cristiano no dejó de lado la reciente polémica sobre su estado de forma actual, ya que en los últimos dos partidos no ha podido marcar gol y se le ha visto errático en el campo. Se ha llegado a criticale por su edad y a insinuar que debido a esto su rendimiento viene en baja. "Simplemente, no me importa eso. Silo trato de hacer mi trabajo, ser yo mismo. Todo el mundo tiene personas que le odian, no solo yo. Es parte del negocio. Me voy cada día a la cama de buen humor, contento. Duermo bien cada noche.”

Y como ya viene siendo común, Ronaldo sigue afirmando que quiere jugar el mayor tiempo posible y que desea retirarse en el Madrid: "Cuando firmé mi nuevo contrato con el Real Madrid dije en la conferencia de prensa que no sería mi último contrato en el Real Madrid porque quería jugar hasta los 41. Lo decía en serio pero, al mismo tiempo, bromeaba. Porque en el fútbol no puedes garantizar nada.”