Ramis sobre Achraf: "Ojalá en un futuro forme parte de la primera plantilla"

Luis Miguel Ramis | Foto: Rodri J. Torrellas (VAVEL)

El que fuera técnico de las categorías formativas del Real Madrid, Luis Miguel Ramis, habló sobre uno de los jugadores del Castilla, Achraf Hakimi, al que recientemente reivindicó a través de las redes sociales. "Conocía a 'Arra' cuando él me llegaba por la cintura, con esa edad es muy difícil saber si un chico va a ser bueno, pero tenía muy buena pinta", declaraba el entrenador natural de Tarragona sobre una de las grandes promesas de la cantera blanca. "Tiene una gran zancada y mucha velocidad, pero sobre todo destaca por el esfuerzo que hace durante muchos minutos. Una arrancada tras otra, eso demuestra su superioridad. Parece que nunca se cansa", apuntaba.

La dura competencia de futbolistas como Dani Carvajal o Danilo ha provocado que el internacional marroquí no haya contado con oportunidades en el primer equipo. Sin embargo, las lesiones de la primera plantilla madrileña, especialmente en el lateral, ha llevado a Ramis a invitar a través de su cuenta de Twitter a que se le dé los minutos que se ha ganado por su trayectoria en los equipos inferiores. "No se les puede comparar, Carvajal es un jugador formado, tiene más recorrido y conoce el fútbol de competición. Dani es muy potente, es muy ofensivo pero también aporta equilibrio en la defensa. Achraf, en cambio, tiene que mejorar el lado defensivo y encontrar el equilibrio, ya que en el ofensivo no se le pueden poner pegas", aseguraba el preparador catalán.

"La cantera está para esto, está al servicio del primer equipo y ahora las bajas están en el letaral y es ahí donde 'Arra' tiene la oportunidad para demostrar su calidad. Es muy joven y es jugador del Castilla, pero ojalá en un futuro forme parte de la primera plantilla", finalizaba sus declaraciones Luis Miguel Ramis.