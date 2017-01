Google Plus

Celta - Real Madrid: puntuaciones Madrid, vuelta de cuartos de final de Copa del Rey.

El cuadro dirigido por Zidane cayó eliminado de la Copa del Rey tras no haber superado la eliminatoria de cuartos del final ante el Celta de Vigo. Un empate a dos en Balaídos deja tocado al equipo madrileño. Cristiano Ronaldo y Lucas Vázquez hicieron los goles del equipo blanco. Toca pensar en Liga y Champions League.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: sin clasificar).

Zidane

3 | Su equipo fue muy intermitente. A pesar de salir con garra al inicio, se fue durmiendo con el paso de los minutos. El francés tardó mucho en realizar los cambios. Las variaciones que ideó durante el partido no resultaron.

Kiko Casilla

4 | El arquero catalán se mostró muy impreciso con el juego de pies. Este hecho llevó a su equipo ante situaciones incómodas que pudieron costar el gol a su equipo.

Danilo

1 | El lateral brasileño fue una vez más el foco de las críticas de su equipo. Otro mal partido del ex jugador del Oporto. Marcó el propia portería el tanto que abrió el marcador. Muy impreciso en ataque y defensa. No se entendió bien con sus compañeros y su equipo sufrió mucho por su banda ya que muchas veces perdía la posición.

Sergio Ramos

5 | No fue el mejor partido del capitán del Real Madrid. Pudo hacer el 1-2 tras un gran centro de Kroos y un mal remate del sevillano. Mostró carencias en defensa, al igual que todo el equipo. Se mostró muy inseguro en sus subidas por la banda derecha.

Casemiro

4 | Le tocó jugar de central al mediocentro brasileño. Tuvo errores graves en la salida de balón que pudo costar a su equipo algún gol. Se mostró perdido en la demarcación de central. Fue sustituido por Mariano en el minuto 89.

Nacho Fernández

6 | Jugó de lateral izquierdo por la baja de Marcelo. Fue el mejor en defensa. Intentó aportar en ataque combinando con los de arriba, pero no se materializaron las jugadas.

Toni Kroos

5 | El nodo entre la defensa y el ataque no realizó su mejor partido. Se mostró muy intermitente durante todo el partido y no supo manejar el juego de su equipo. Se hizo notar su cansancio acumulado durante los tramos de más intensidad del partido.

Mateo Kovacic

6 | El croata se mostró muy participativo en el juego de su equipo. Fue el que más lo intentó en el medio del campo. Sus intentos de subir el balón a través de la conducción se quedaron en nada tras la buena colocación defensiva del equipo gallego.

Isco

6 | El malagueño fue el jugador más peligroso del equipo durante la primera mitad, aunque se mostró muy intermitente. Ofreció salida al juego del equipo cuando éste estaba atascado. Fue sustituido por Álvaro Morata en el 80.

Marco Asensio

5 | El mallorquín intentó causar peligro por la banda derecha. Hugo Mallo le ganó la partida en todos los manos a manos. Solo pudo realizar un buen centro durante todo el partido, acabó con un gran remate al palo de Cristiano. Fue sustituido por Lucas Vázquez en el minuto 76.

Karim Benzema

2 | El francés no apareció durante todo el partido. Sorprendió que no fuera uno de los cambios. Nulo en ataque. Cuando retrasaba su posición para subir el balón no encontró socios. Solo dejó destellos en alguna jugada combinativa con Danilo en la banda derecha.

Cristiano Ronaldo

3 | A pesar de anotar gol de falta directa, no fue el mejor partido del jugador luso. No le salían las cosas al astro portugués. Se mostró egoísta en alguna jugada de ataque que pudo sacar más provecho su equipo.

Lucas Vázquez

7 | Demostró el porqué de su cambio. Fue un puñal por la banda izquierda, banda poco habitual para el canterano madridista. Anotó el gol del empate que daba esperanzas al equipo blanco. Dio la intensidad que necesitaba su equipo.

Álvaro Morata

4 | El canterano no aportó cosas nuevas cuando entró al verde. Tenía diez minutos para crear alguna ocasión de peligro, de hecho tuvo una ocasión que finalizó con un disparo fácil de atajar para el arquero celeste.

Mariano



S.C | Entró en el minuto 89 de partido y apenas tuvo balones para crear peligro.