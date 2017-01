Análisis: adiós del Madrid en medio del caos

Foto: Real Madrid

Cómo ha cambiado la vida en el Real Madrid. Cuando hace menos de un mes todo eran risas y festejos, el equipo regalaba supremacía por doquier, y parecía que se comenzaba a encaminar un estilo definido y determinado (véase los partidos ante Sevilla y Granada en la primera semana de enero, por ejemplo), los blancos han dado un giro de 180 grados para quedarse en el otro lado de la moneda. La desolación. Una sola victoria en los últimos cinco partidos, la eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Celta de Berizzo, y la sensación de una plantilla rota y sin vida, que no se ha visto simplemente afectada por el tema de las lesiones, que también, sino por un cambio de dinámica que ha bajado el nivel de todos y cada uno de sus integrantes.

Los chicos de Zinedine Zidane llegaban a Balaídos con la intención de apelar al conocido espíritu de Juanito para lograr la remontada. El 1-2 en el Bernabéu era una piedra dura de romper, pero si por algo se ha catalogado a la escuadra merengue durante su historia lejana y reciente, es por su lucha y entrega hasta el final. Todos creían y nunca dejaron de hacerlo. No obstante, la plaga de bajas se ha hecho un hueco dentro de la actualidad madridista, y pilares tan importantes como Marcelo, Carvajal, Modric o Bale (este último lleva lesionado desde el pasado mes de noviembre), obligaban al técnico francés a modificar por completo el esquema blanco. Un nuevo 3-5-2 con Casemiro de pivote, Danilo y Asensio de carrileros, Isco de mediapunta, y Cristiano y Benzema en la lanza de ataque. Novedad al poder.

No era la primera vez que el bueno de Zizou experimentaba con esta formación, pues hace una semana y media hizo lo mismo en el Sanchez Pizjuán. Y tampoco le salió bien. La "nueva" disposición no funcionó en un territorio hostil minado de jugadores celestes, que no pararon de correr hasta que el trencilla pitó el final del partido. El marcaje individual se convirtió en un dolor de cabeza para los futbolistas merengues que, en busca de la pelota y los espacios libres, terminaron por convertir la táctica en locura, y acabaron atrapados en la red del Celta. Mucho dominio, pero pocas ocasiones. Tan solo Cristiano con un doble palo pondría en peligro la portería de Sergio Álvarez, pero poco más.

Eso sí, en la segunda parte, y con el resultado de 1-1 en el marcador, otro gallo cantaría. Hubo aproximadamente diez minutos de monólogo del Real Madrid, que a punto estuvo de darle la vuelta al electrónico, a la eliminatoria, y a las sensaciones del encuentro. Liderados por un gran (otra vez) Mateo Kovacic desde la medular, y con Cristiano más fino que en días anteriores, los de Concha Espina replegaron al Celta a su propia área, pero no fueron capaces de perforar las mallas. Ni Sergio Ramos a un metro de la portería (insólito fallo el suyo), ni Karim Benzema con un tiro cruzado. No era el día y eso se palpó en cada pupilo blanco. Como en Danilo.

Foto: Real Madrid

Lo del lateral brasileño comienza a ser preocupante. Su nivel, ya no solo entre los suyos, sino entre todos los que estaban pisando el césped, era el más bajo con diferencia, y el castigo que está pagando con los goles en propia (ayer metió uno y en Nervión otro), es demasiado lacra para un futbolista que no ha justificado ni la mitad de lo que costó (30 millones).

Otro que no está para fiestas es Karim Benzema. Ausente, como en el último mes. Parece ser que los rumores de grandes fichajes de delanteros que circulan por la prensa deportiva no le espabilan, y su temporada no es que esté siendo la mejor desde que llegó allá por 2009. Zidane sigue confiando en su talento incuestionable, pero como no reaccione, Morata, y sobre todo Mariano, vienen pisando fuerte, y lucharán por un puesto de titular hasta el final de sus días.

Ni siquiera la casi épica final fue consuelo para un equipo que no está bien. Nada bien. Duras semanas las que le quedan a los de Concha Espina a partir de ahora. Caer en el abismo como hizo aquel Madrid 2.0 de Ancelotti, o levantarse y triunfar tal y como hicieron los blancos el año pasado. No lo tendrán fácil, pero calidad tienen. Y mucha.