Lucas Vázquez: "Sería un poco ventajista decir que hemos notado las bajas"

Lucas Vázquez durante un partido con el Real Madrid. | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

El Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey ante el Celta de Vigo después de que en el partido de vuelta de los cuartos de final el equipo blanco no fuera capaz de pasar del empate a dos en Balaidos. Ese empate sumado a la derrota que sufrió el equipo blanco en el partido de ida les deja fuera de la competición.

Tras este empate, Lucas Vázquez que anotó el segundo gol de los suyos, compareció ante el micrófono de Gol a pie de campo, un campo donde lo intentaron pero no pudo ser: "Sí, yo creo que lo intentamos de todas las maneras, ellos se vuelven a encontrar con dos goles que son un poco, no hay que decir suerte pero quizás esa dosis que cambia de un lado al otro y bueno al final no lo pudimos conseguir".

"Venimos demostrando toda la temporada que salga quién salga está respondiendo"

Es lo que respondió Lucas ante la pregunta de si el Madrid había notado las múltiples bajas que arrastraba el equipo de Zinedine Zidane , Marcelo, Carvajal, Bale, James, Modric y Varane, en definitiva hombres importantes que pudieron lastrar las opciones de clasificación del equipo madridista aunque Lucas Vázquez no se escuda en eso: "Quizás hoy sea un poco ventajista decir que notamos las bajas".

Lucas Vázquez no partió como titular en el encuentro, fue suplente, al contrario de la ida donde si partió como titular, a pesar de las numerosas bajas, aún así fue el autor del segundo gol, fue el primer cambio y saltó al campo en el minuto 76 en sustitución de Asensio. Viene siendo ya habitual que la función del extremo gallego sea la del primer cambio del conjunto merengue, la del revulsivo y suele hacer buenos minutos desde el banquillo.

A pesar de ser un habitual hombre de refresco y ser un hombre capaz de hacer buenos partidos a pesar de contar con pocos minutos y en este caso de marcar un gol en el minuto 90 para poner el 2-2 y dejar el partido a solo un gol de la clasificación pero en este caso la remontada no pudo llegar para el Real Madrid: "Está claro que bueno, que no siempre salen igual las cosas pero bueno, queda mucha temporada nos quedan dos títulos por delante y vamos a dejarnos la vida para poder conseguirlos".

Y es que a pesar de la eliminación y de dejar atrás una competición como la Copa del Rey, los madridistas deben fijarse en lo que ha dicho Lucas Vázquez, y concentrarse en ganar los títulos que quedan en juego, la Liga donde el conjunto blanco es líder y la UEFA Champions League donde el Real Madrid se encuentra en la ronda de octavos de final y se enfrentará este próximo mes de febrero ante el Nápoles italiano.