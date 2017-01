Isco Alarcón: "Queda aprender y centrarnos en la Liga para que no se nos escape"

Google Plus

Isco Alarcón durante un partido con el Real Madrid. | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

El Real Madrid no pudo pasar del empate a dos en Balaidos, enfrente tuvo a duro Celta de Vigo que hizo valer la ventaja que consiguió en el Santiago Bernabéu donde consiguió vencer por 1-2 al conjunto blanco, y de esta manera es el equipo gallego y no el madrileño el que accede a las semifinales de la Copa del Rey. El Celta consiguió ponerse por delante al igual que en la ida, en este caso tras encontrarse un gol de Danilo en propia puerta. Posteriormente llegaría el empate de falta directa de Cristiano Ronaldo, pero cerca del final y con los blancos volcados buscando el pase llegó el segundo gol vigués obra de Wass. Finalmente en el minuto 90 Lucas Vázquez puso el definitivo 2-2 y dejó por un momento abierta la posibilidad de que el Real Madrid se pudiera clasificar ya que solo necesitaba un gol más, pero no pudo ser.

Tras el encuentro Isco compareció ante los medios de comunicación para dar su visión del partido y de la eliminación de la Copa del Rey, primero por no haber podido conseguir la remontada final: "Sí, una pena yo creo que hemos salido bastante enchufados presionando arriba, teniendo la pelota y bueno hemos tenido una ocasión clara también al larguero luego el rebote al palo y es una acción desafortunada pues nos hemos encontrado con un gol en contra que nos lo ha puesto más difícil todavía pero bueno lo hemos seguido intentando y en la segunda en una jugada también aislada nos han metido el segundo".

"Tras el primer gol no nos hemos venido abajo"

Es lo que afirmó Isco ya que "Teníamos que meter dos goles igualmente", lo que contestaba el malagueño a la pregunta sobre si al ir arriba con tantos efectivos dejaban sin defender la portería propia: "Si, nosotros teníamos que salir por todas, pero ha sido complicado aún así después del segundo gol lo hemos intentado hasta el final y bueno felicitar al Celta por el pase".

Lo siguiente sobre lo que era interrogado Isco Alarcón era sobre que creía el que le había faltado al equipo para conseguir el pase: "Bueno, yo creo que el partido de ida en el Bernabéu nos condicionó mucho porque bueno conseguimos empatar en la jugada siguiente nos metieron el segundo así que ha sido una eliminatoria un poco desafortunada que los errores nos han pesado".

Por último el malagueño que hoy fue titular mandó un mensaje de tranquilidad y pidió a los suyos centrarse en la competición domestica donde su equipo es líder y donde según Isco no pueden perder: "Queda aprender de esta, ahora nos tenemos que centrar en la Liga al cien por cien que no se nos escape y bueno yo sigo confiando bastante en el equipo y esperemos ir mejorando poco a poco".