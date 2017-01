La contracrónica: adiós a la Copa con varios señalados

Google Plus

Lucas en los últimos compases de partido

El Real Madrid se despide de la Copa del Rey tras caer eliminado ante el Celta en cuartos de final. Los de Zidane no pudieron remontar el 1-2 de la ida que les penalizó, y los de Vigo se plantan en semifinales gracias a los goles de Danilo en propia a puerta y Wass. Los blancos se despiden así del sueño del triplete

Once novedoso

Las bajan están mermando a los de Zidane y el francés tuvo que improvisar con el once titular. Casemiro ocuparía la posición de central junto a Sergio Ramos. De lateral izquierdo Nacho y Danilo en la derecha. En el centro del campo, el habitual Kroos compartiría medular con Kovacic e Isco. En punta de ataque, Cristiano, Benzema y Asensio.

Comenzaba el partido y el Real Madrid buscaba la remontada pero sin enseñar los dientes de forma excesiva. No se presenció en los primeros compases del encuentro esa actitud habitual del Real Madrid en las grandes remontadas, saliendo desde el principio a morder. Pese a ello, en el minuto 25 llegó la ocasión más clara para los de Chamartín. Cristiano Ronaldo remató de cabeza al larguero, y en el rechace, su remate con la izquierda golpeó en el palo. Primer aviso merengue.

Resultado adverso al descanso

No obstante, cuando todo parecía abocado al 0-0 en la primera mitad, una jugada desafortunada dio lugar al 1-0 local. Tras varios minutos avisando, los gallegos se encontraron con un mano a mano que Guidetti falló. Sin embargo, el rechace le rebotó a Danilo que llegaba en carrera para defender la jugada, y la metió en propia a puerta. Los jugadores se dirigían al túnel del vestuario, y los blancos seguían con el mismo objetivo: meter dos goles.

Todo se quedó en un espejismo

El conjunto madrileño salió a tratar de remontar el resultado adverso en la segunda mitad. En el minuto 62, Cristiano reavivó las esperanzas con un gran lanzamiento directo de falta que se coló en el fondo de las mallas.

// Foto de realmadrid.com

Tras el gol del empate, las opciones aumentaban. Probablemente el devenir del encuentro y de la eliminatoria hubiera sido muy distinto si Sergio Ramos hubiera aprovechado un remate de cabeza tras una falta botada por Kroos. Fue una ocasión clarísima desperdiciada.

Final decepcionante

Lucas y Morata fueron los elegidos para impulsar el ataque blanco. No obstante, los minutos pasaban y seguía el empate en el electrónico. En el minuto 85, Wass sentenció la eliminatoria tras un buen golpeo con el interior del pie. Parecía todo perdido.

Zidane dio entrada a Mariano como última bala, aunque sin apenas tiempo de reacción. En el minuto 90, Lucas Vázquez recortaba distancias al rematar en un córner, aunque tendría poca relevancia, pues no daba tiempo a un tercer gol. Finalizaba el encuentro con decepción en los jugadores tras la derrota.

Zidane, satisfecho con el trabajo

Zinedine Zidane, un 'quedabien' de las ruedas de prensa, se mostró por enésima satisfecho a pesar de la derrota. "No estoy decepcionado. Hicimos 35 minutos fenomenales. El gol fue mala suerte. No bajamos los brazos, hicimos un gran partido hasta el final. Nos ha faltado poco. Quiero felicitar a todos". En cuanto al juego del equipo, quiso enfatizar el hecho de que "es verdad que no hemos hecho goles en juego, sino a balón parado. Pero tácticamente hemos hecho un gran partido, hemos molestado al rival. Mi sensación es que siempre sabíamos a qué jugábamos. Hicimos un gran partido y molestamos al rival hasta el final".

// Foto de realmadrid.com

Por su parte, Sergio Ramos hablaba ante los medios en una tónica similar, alegando que es preferible "que pase ahora a que pase dentro de un mes, habiendo Liga y Champions de por medio". Por otro lado, quiso también declarar que "no son sólo fallos nuestros, sino también virtudes del Celta, que ha hecho méritos".

Los señalados del madridismo

En Vigo se volvió a presenciar el bajo nivel de ciertos jugadores importantes en el Real Madrid. Por un lado, Danilo copa todas las portadas. El lateral ya empieza a colmar la paciencia del madridismo, demostrando cada semana que a pesar de su esfuerzo y actitud, no es jugador para el Real Madrid. Por otro lado, Benzema volvió a dejar mucho que desear con su actitud fría y poco comprometida. El galo estuvo menos participativo que nunca, y poco implicado en el intento de remontada.

// Foto de realmadrid.com

Además de estos dos habituales en las últimas fechas, cabe destacar la irregular trascendencia en el juego de Isco, que no tuvo su mejor noche y estuvo muy intermitente a pesar de varios destellos. Por su parte, Casemiro dejó serias dudas en una posición que, por otro lado, no acostumbra a ocupar. Cristiano Ronaldo anotó un gran gol pero sigue sin ser ese jugador fundamental en el eje ofensivo. Sus fallos en la primera mitad le condenaron.

En el lado opuesto, hubo varios futbolistas a buen nivel, entre los que cabe destacar un habitual de la regularidad como Kroos. También se suman a esa lista Kovacic, que se está consolidando en la medular merengue, el siempre cumplidor Nacho, y un frecuente revulsivo, como es el caso de Lucas Vázquez, cuya entrada al campo supuso un gran cambio en el equipo.

El próximo partido, fundamental

Se antoja imprescindible una victoria el domingo a las 20:45 en el Santiago Bernabéu. El rival será un equipo revelación, la Real Sociedad, que sigue apurando sus opciones para clasificarse para la Champions League. No obstante, un factor a tener en cuenta es que los vascos jugarán este jueves la vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey, por lo que pueden llegar al encuentro liguero con un mayor desgaste físico. Un Real Madrid mermado por las bajas tratará de aprovechar eso y sacar un resultado convincente para una afición que se empieza a poner nerviosa.