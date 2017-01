Kovacic elegido mejor jugador en el desastre de Balaídos

Google Plus

Kovacic elegido el mejor en el desastre de Balaídos/ FOTOGRAFÍA: Dani Mullor (VAVEL)

Los blancos no pudieron remontar el mal resultado de la ida ante un Celta que no bajó los brazos en ningún momento. Las ausencias de jugadores muy importantes para Zidane fue una de las claves de la eliminación del cuadro merengue, que tuvo que despedirse de la Copa del Rey de la manera más trágica. El gol en los minutos finales de Lucas Vázquez no sirvió para hacer una nueva gesta.

El lugar del lesionado Luka Modric lo ocupó otro croata, Kovacic. Suplir a un jugador del calibre de su compatriota siempre es difícil, pero para las más de trescientas personas encuestadas en VAVEL, Mateo cumplió las expectativas. El ex del Inter recibió el 41% de los votos, superando a otros jugadores como Kiko Casilla, Cristiano Ronaldo e Isco.

El segundo jugador que recibió más votos en el día de ayer fue el guardameta Kiko Casilla. Siempre cumple, y ante el Celta no iba a ser menos. Realizó varias paradas salvadoras que, de no ser por él, el conjunto de Zidane lo habría tenido aún más difícil. El 30% de los aficionados madridistas votaron al catalán, sólo superado por Mateo Kovacic. Con este partido Kiko Casilla evidencia a la afición su gran estado de forma, y que está en perfectas condiciones para ser el portero titular del Real Madrid.

El último puesto del podio lo ocupa Cristiano Ronaldo con el 17% de los votos. El vigente balón de oro no está en su mejor momento, y así lo reconocieron los encuestados. El golazo de falta no fue suficiente para superar a Kiko Casilla y Mateo Kovacic, por lo que se queda en la tercera posición. Ya fuera del podio, Isco recibió el 12% de los votos gracias a su primer tiempo. Tras el descanso el malagueño no tuvo protagonismo, siendo sustituido a diez minutos del final por Álvaro Morata.