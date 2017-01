Illarramendi: como en casa en ningún sitio

Foto: Oscar Alonso VAVEL

Asier Illarramendi es "txuri urdin" y eso nadie lo niega. El que fuera campeón de Europa con la selección española sub 21 en 2013, está viviendo el mejor momento de su carrera en San Sebastián con el equipo que apoya desde que era un crío. Carácter, confianza y seguridad. El de Mutriku está reventando la puerta de Julen Lopetegui para una posible llamada al conjunto nacional, tal y como se esperaba de él, liderando a una de las mejores escuadras esta temporada a base de pases, colocación, y táctica. Todo lo que un pivote necesita.

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para el bueno de "Asi". Y es que, a pesar de fichar por el Real Madrid en 2014, el futbolista vasco nunca llegó a triunfar con la camiseta merengue, y se marchó tan solo dos años después sin pena ni gloria. Quizá la losa de su traspaso (40 millones de euros tuvo que desembolsar Florentino Pérez para su llegada al Bernabéu). Quizá su esperada, deseada y necesaria proyección (desde muy joven se le catalogaba como "el nuevo Xabi Alonso"). O quizá simplemente su falta de experiencia (tan solo había disputado dos campañas completas en Primera División), no le ayudaron a triunfar en la casa blanca.

Illarra en el Real Madrid. Foto: Jaime del Campo

Ancelotti lo demandó y Benítez lo echó. Illarramendi generó una expectación que terminaría por derrumbarse definitivamente el 8 de abril de 2014, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Una mala primera parte del español (tuvo un gran fallo justo antes del segundo gol de los alemanes), agotaría la paciencia de la mayoría del aficionado madridista y de su actual entrenador. Es más, cuando Xabi Alonso recibió la tarjeta amarilla en el Allianz Arena que lo dejaría fuera de la final de la Champions (la ansiada "Décima" merengue), muchos se echaron las manos a la cabeza al pensar en Illarramendi como posible sustituto. Al final fue Khedira el que jugó, disputando su primer partido de titular después de una lesión gravísima de rodilla que, como era de esperar, lo mantuvo apartado más de seis meses de los terrenos de juego (ahí se notó la poca confianza de Ancelotti en Illarra).

Un segundo año en el anónimato, y vuelta a casa por 20 millones de euros. Anoeta le ha cambiado la cara. Ahora juega con la confianza que no tenía en Concha Espina, y demuestra cada jornada el sentimiento de jugar por el club en el que creció. Eso sí, su caso no es único, pues muchos son los futbolistas que emigran en busca de un éxito internacional que no llega por ningún lado, y terminan retornando para encontrarse. Como Iago Aspas, por ejemplo. Liverpool y Sevilla no llenaron al gallego lo suficiente, y ha tenido que ser su Vigo natal, su Celta de corazón, el equipo donde vuelva a triunfar. Está siendo de lo mejorcito este año en La Liga y es gracias a ello. Él e Illarra, reflejan el dicho "como en casa en nigún sitio" a las mil maravillas. Eso sin duda.