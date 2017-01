Google Plus

Toni Kroos no podrá jugar en Balaídos | Foto: Daniel Nieto VAVEL

Zinedine Zidane deberá sumar un nuevo ausente a las bajas por lesión del Real Madrid. Si bien puede que recupere a algún miembro de la primera plantilla, es posible que tenga que optar por llevar convocados a varios canteranos para completar el equipo en su viaje a Galicia. James Rodríguez será, posiblemente, el único lesionado que vuelva a estar al 100% para la 21ª jornada.

El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, se perderá el próximo partido de la Liga de su equipo por una tarjeta amarilla que vio en una clara falta en el encuentro contra la Real Sociedad. Fue en la primera parte y por ello Zinedine Zidane no quiso quitarle del terreno de juego, consciente de que iba a tener dos semanas de descanso antes de que vuelva a jugar un encuentro. Kroos cumplirá ciclo de tarjetas y no podrá jugar ante un viejo conocido como es el Celta de Vigo, al que ya ha anotado en Liga y contra el que suele cuajar buenas actuaciones.

Muchas variantes

Pese a las numerosas bajas del equipo entre lesiones y sanciones, el Madrid tiene muchas opciones para sustituir a Toni Kroos. Ninguna es de su perfil, no es un jugador común y por ello cualquiera de sus sustitutos dará otro toque al juego de los merengues.

La primera opción es la más probable: Francisco Alarcón. El malagueño parte con ventaja respecto a sus compañeros para lograr la titularidad frente al Celta. Aportaría el último pase y el juego entre líneas que tanto le gusta. James Rodríguez sería la segunda opción, si es que llega totalmente recuperado al próximo sábado. De ser así, quizá le falte ritmo de competición.

Las otras variantes, menos probables, son las de Marco Asensio o Aleix Febas. El primero cuenta mucho para Zidane, pero no para jugar en el centro del campo. El segundo, que aún no ha debutado con el primer equipo, se sale cada fin de semana con el Real Madrid Castilla en la Segunda División B. Juegue quien juegue, lo que es seguro es que intentará estar a la altura del alemán para que los blancos no noten su baja.