Kovacic, elegido el mejor jugador merengue en la goleada ante la Real Sociedad

Mateo celebrando su gol ante la Real Sociedad // Foto VAVEL de Daniel Nieto

El Real Madrid goleó por 3-0 a la Real Sociedad en un encuentro marcado por la gran actuación de un centrocampista croata: Mateo Kovacic. El ex del Inter de Milán está siendo la sensación de la temporada en la medular blanca y en el encuentro ante la Real, el jugador además marcó un gol muy importante, el que abrió la lata.

Primer gol en Liga

Corría el minuto 37 y el partido estaba atascado, pues el equipo no conseguía marcar el primer tanto. Tras un balón aéreo, Cristiano saltó y la peinó a la perfección. Benzema la bajó y se la devolvió para que el luso, con la puntera, entregara un balón largo a Kovacic. El croata no perdonó ante Rulli e instauró el 1-0 inicial.

No obstante, el mediocampista no solo se limitó a aportar un gol. Se pudo presenciar en el Santiago Bernabéu su habitual juego de cambios de ritmo, arrancadas, conexión entre la delantera y el centro del campo, movilidad, sacrificio defensivo. Por todo ello, obtuvo casi unánime 77% en las votaciones de la cuenta Twitter, por delante de Cristiano Ronaldo, Lucas y Kroos respectivamente.

También cabe destacar su asistencia a los cinco minutos de la segunda mitad, con la que Cristiano se plantó sólo ante Rulli y no perdonó. Gran pase del croata con el interior del pie tras una jugada al contragolpe. El jugador está mostrando un gran nivel, y a pesar de sus duros comienzos la temporada pasada, en la que no encontraba su sitio, parece que en esta se ha afianzado. Jugando en partidos de talla mundial, como el Clásico en el Camp Nou, el pupilo de Modric se está haciendo hombre, y no es el primer encuentro en el que ofrece un nivel como el de hoy.

En definitiva, los aficionados, por aplastante mayoría, han optado por Kovacic como el MVP del encuentro, un partido muy importante en el que el Real Madrid recupera sensaciones.