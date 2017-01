Kovacic: “Lo más importante es que ganamos y tenemos tres puntos más”

Google Plus

Kovacic celebrando su gol ante la Real Sociedad | Imagen: Real Madrid

Mateo Kovacic ha sido protagonista indiscutible en el partido contra la Real Sociedad. El croata jugaba de inicio sustituyendo al lesionado Luka Modric y sin duda fue de los mejores jugadores del encuentro. Inauguraba el marcador del partido y además daba una asistencia de gol para contribuir decisivamente a la victoria final por 3-0.

Al finalizar el partido Kovacic respondía a los periodistas mostrándose satisfecho con su partido y sobre todo por la victoria del equipo: “Cuando marcas estás feliz pero lo más importante es que ganamos y tenemos tres puntos más. Hoy he metido un gol y he dado una asistencia y tengo que seguir así, demostrando que puedo jugar en el Real Madrid. Era un partido importante, aprovechando las ocasiones que nos dan los otros partidos y tres puntos más".

Pese a que muchos le señalaban como el mejor del partido el croata le quitaba importancia a su notable actuación: "No me gusta hablar de mi juego, pero he hecho un buen partido con gol y asistencia, muy contento".

El partido de Kovacic se miraba con lupa teniendo en cuenta la lesión de Luka Modric: "Estuve hablando con Luka, siempre hablo mucho con él, le tengo que dar las gracias, estoy bien, estoy feliz y tengo que aprovechar este momento"- añadió.

"Necesitábamos un partido así, estamos en un momento muy bueno y hay que seguir así"

La victoria ante la Real Sociedad servía como medicina tras la eliminación de copa: "Necesitábamos un partido así, estamos en un momento muy bueno y hay que seguir así"-señalaba Mateo Kovacic.

Además, como bálsamo tras la copa, estos tres puntos servían además para aumentar la ventaja con Barsa y Sevilla: "Cuatro puntos por delante de todos, tenemos que aprovechar y seguir y estar delante para al final ganar la Liga".

Sobre la afición y los pitos Kovacic declaraba: "Hoy la afición ha estado muy bien ha sido un jugador más, todo el Madrid tiene que aprovechar este momento de que estamos primeros para estar juntos y ganar La Liga". Sin duda Mateo Kovacic esta en su mejor momento desde que llego al Real Madrid: "Desde el principio estoy bien, aprovechando mis ocasiones".