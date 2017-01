Zidane: "A veces la posesión no lo es todo"

Google Plus

Foto: Real Madrid.com

Después de unas semanas complicadas, el Real Madrid se presentaba en el Santiago Bernabéu con el objetivo de disipar las dudas y volver a ganar en el campeonato liguero. Los "pinchazos" de Sevilla y Barcelona obligaban a los blancos a lograr una victoria importantísima que los colocaría cuatro puntos por encima con un partido menos. Y han cumplido. 3-0 contra un combativo Real Sociedad que acabó con diez debido a la expulsión de Íñigo Martínez: "Es una victoria muy importante para nosotros, después de unos días difíciles. Ha sido un partido muy completo, contra un rival muy complicado. Ha sido muy importante haber dejado la portería a cero. Y, además, los resultados nos han favorecido".

Un inicio titubeante, unido al dominio de la Real, generó cierta controversia en el recinto madrileño, que terminó por pitar a algunos de sus jugadores durante la primera mitad. No obstante, los blancos se "desataron" a la contra en los segundos cuarenta y cinco minutos, y cerraron un triunfo relativamente plácido: "Hay que agradecer al Bernabéu. A veces nos molestan algunos pitos, pero hoy han estado muy bien y todos juntos hemos conseguido algo importante. Creo que el inicio de nuestro partido ha sido ir a presionar, pero la hicimos un poco desordenada. Yo no estaba contento. Por eso en la segunda parte cambiamos. Metimos el bloque más abajo y salimos más al contragolpe. Tiene razón Eusebio, a veces la posesión no lo es todo."

Uno de los protagonistas del partido y de la victoria "merengue" fue Mateo Kovacic. El mediocentro croata volvió a desatascar un duelo con sus internadas rápidas y lecturas del espacio, contribuyendo con un gol y una asistencia. Se siente importante y eso se nota en el campo: "Estoy contento con él. Cada vez que juega lo hace bien. Hoy ha marcado un gol y me ha gustado mucho. En un futuro lo puede hacer mucho mejor. Tener a un jugador de su nivel es muy bueno para el Madrid".