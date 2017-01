Beckham: "Si me iba del United era para jugar en el Real Madrid"

David Beckham en un acto comercial/ FOTOGRAFÍA: Getty Images

David Beckham se convertía en jugador del Real Madrid un verano del año 2003. La estrella del United, objetivo primordial del Barcelona de Laporta, aterrizaba en el Bernabéu por 25 millones de euros más diez en variables (que se terminaron cumpliendo). Se convertía así en un fichaje galáctico de Florentino, que una vez más utilizó su trato personal con el futbolista para llevárselo a Madrid. El club inglés no pudo retenerlo a pesar de haber firmado un acuerdo previo con el Barcelona para traspasarlo, ya que Beckham se negaba a jugar en La Ciudad Condal. Las malas relaciones con Ferguson obligaron al futbolista a buscar una opción que no fuera Manchester.

En los cuatro años que Beckham jugó para el Real Madrid se incrementaron los beneficios de marketing en un 137 por ciento

La venta de David al Real Madrid fue un chasco en Barcelona. Era un deseo del presidente, y se le escapó al máximo rival. Ahora, casi catorce años más tarde de aquel culebrón veraniego, el propio futbolista ha hablado sobre cómo fue su fichaje por el Real Madrid.

Beckham ignoraba el acuerdo entre United y Barcelona: “Estaba de vacaciones en los Estados Unidos con Victoria y oí rumores de que me habían vendido. Un amigo me llamó y me dijo que había oído en Sky Sports que el United había acordado los términos de mi nuevo contrato con el FC Barcelona. Les dije que eso no era así, que no sabía nada al respecto".

El momento clave, la conversación con su agente: "Volví a Londres, traté de hablar con Peter Kenyon y con el gerente. Les dije que no, que tenía que hablar con él y entender lo que estaba pasando. Habían cerrado un acuerdo. Es entonces cuando hablé con mi agente y le dije que si me iba a ir sería al Real Madrid. Ya lo había hablado con el presidente de Madrid un día y estuvimos de acuerdo en que era donde quería ir”.