Iker Casillas: "Me fui dolido de la que fue mi casa"

Iker Casillas durante una rueda de prensa con el Real Madrid. | Foto: David Muñoz. - VAVEL

Iker Casillas volvió a hablar ante la prensa española varios meses después, el lugar elegido fue Onda Cero y concretamente el programa El Transistor de un clásico de la Radio Española como es José Ramón de la Morena. En una entrevista del estilo del mítico periodista español, Casillas habló sobre muchos temas, concretamente en este artículo se trataran los relacionados con el Real Madrid, en la sección de la Selección española se encontrará el artículo sobre el combinado nacional.

“Me siento más aliviado en el Oporto que en el Real Madrid"

Comenzó con su etapa actual en el Oporto: "Me siento aliviado en lo futbolístico, más libre. Tengo presión porque me debo a mi club pero con todo lo que sucedió hace un año y medio no tiene nada que ver. Sí que me he sentido muy observado pero lo más importante es volver a encontrarse uno mismo". Además, por la insistencia de De la Morena, visualiza como sería una final de la Champions League entre Real Madrid y Oporto en Cardiff: "Ese momento sería algo bueno para los dos, aunque cada uno defendería sus intereses" e incluso bromeó a cerca de Sergio Ramos: "Seguro que a mi Sergio Ramos no se atreve a tirarme un penalti a lo Panenka".

Iker Casillas hablando con Oliver Torres en el Oporto. www.fcporto.com

Acabando con Portugal y el Oporto recordó que la presión que tuvo a su llegada a Do Dragao coincidió con algunos errores y se alegra de haber logrado encontrarse a sí mismo. También explicó la rivalidad Oporto – Benfica: "En una traducción un poco mala...el Benfica sería el Real Madrid y el Oporto sería más el Barcelona". "Hay 18 equipos pero los clubes más modestos no tienen tanta masa detrás", añadía.

"Como madridista no entiendo los pitos a Cristiano”

El siguiente tema a tratar en El Transistor fue sobre los pitos del público a Cristiano Ronaldo: "Esto son etapas, Cristiano vende mucho y se le exige mucho. Es junto con Messi el mejor del mundo, es lo que tiene, esa responsabilidad. Como madridista, a veces no entiendes por qué puede ser; hace seis meses el Madrid fue campeón de Europa, hace uno, campeón del mundo. El Madrid tiene cosas malas, contadas con los dedos de una mano".

“Cristiano acaba de ganar el trofeo al mejor jugador del mundo... El año pasado recuerdo un momento difícil antes de la marcha de Benítez. Luego al final se fueron esas nubes con la Champions. Si mete 2 o 3 goles por partido que es lo que se le exige... es una locura. Hay que ayudarle, que haya gente a su alrededor y que el club ayude a proteger a los jugadores. Tiene que intentar seguir siendo el jugador que es, el mejor jugador del mundo".

Otro tema que no podía faltar era el tema de su despedida sobre lo que Casillas aclaraba lo siguiente: "Con el tiempo cada uno tiene la despedida que quiere. No quería salir de otra manera. Lo que pasó esa semana lo sabemos las personas que lo tenemos que saber y yo no quería la despedida porque no la sentía". "El presidente me llamó y me pidió si podía ir al Bernabéu. Ya era jugador del Oporto, me dieron permiso e hicimos la despedida".

También dejó la puerta abierta a recibir un homenaje por parte de la que fue su afición, y también aclaró que: "No me arrepiento de la llamada que hice a Xavi y Pujol porque creo que nos vino muy bien para calmar las cosas".

También explicó que no se sintió echado: “A la gente que le ha gustado verme jugar y levantar títulos...". Pero en cambio si marchó dolido: "Sí, me fui triste de la que fue mi casa. Pero es un club en el que los jugadores estamos un tiempo mínimo".

Lo siguiente explicó su relación con Arbeloa: "Cuando vi la foto que puso Arbeloa para felicitar a Mou me reí; sé cómo es Arbeloa; ahora no tengo trato con él. La cosa entre Arbeloa y yo se rompió antes de aquella patada, eso fue un lance del juego". También aclaró sobre que habló con Mourinho cuando este estuvo en el Chelsea y se encontraron en Champions: "Muy bien, me preguntó por la ciudad. Una charla de cinco-diez minutos". Después aclaró su relación con Xabi Alonso: "Con Xabi Alonso no tengo ningún problema, se creó entre todos una película de que me llevaba mal con todos y no es así".

"Buffon es un claro ejemplo de portero solvente y un tío excepcional"

Palabras de Iker sobre sobre el cancerbero italiano posteriormente habló sobre los actuales porteros del Real Madrid y también sobre César: "Yo le dije que les veía muy capacitados para estar ahí (Keylor y Casilla). Keylor hace una temporada pasada extraordinaria, me extraña que no se le haya considerado el mejor por encima de Gigi (Buffon)". "Con el que más he aprendido y madurado ha sido César Sánchez. Ha sido un portero muy bueno y creo que nos parecíamos bastante".

Para finalizar habló sobre el actual capitán del Real Madrid Sergio Ramos, un puesto que el ocupó con orgullo durante muchos años: "Su público de siempre no hace eso. Ahora mismo siendo el capitán del Madrid hay jugadores que tienen un cierto prestigio. Tampoco me quiero aventurar. Allá donde vaya tiene que ser aplaudido".