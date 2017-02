Toni Grande: "La forma de echarnos del Madrid fue totalmente injusta"

Toni Grande junto a Vicente Del Bosque | Imagen: As.com

Toni Grande, el que fuera segundo entrenador de Vicente del Bosque durante su etapa en el Real Madrid y la Selección española, ha hablado abiertamente de su etapa en el club blanco en el diario El Confidencial. La entrevista ha dado mucho que hablar y no ha estado exenta de polémica.

El Segundo de Del Bosque también vistió de blanco como jugador y gano 2 ligas y una copa del Rey entre 1969 y 1972. Un pasado Madridista que recuerda con cariño, sobre toso su paso como entrenador en la cantera, aunque afirma que visitar el palco del Bernabéu no es plato de buen gusto.

"Prefiero estar en mi casa a pasar malos ratos, sobre todo en el Bernabéu. Cuando Vicente y yo íbamos al palco de honor del Madrid nos sentíamos incómodos por los reproches e insultos que más de un aficionado nos dirigía desde las gradas. Llegué a pensar, y un día se lo dije a Vicente, que esos agravios estaban preparados desde la zona noble del club. En otros campos, como el Calderón, el Pizjuan o el Camp Nou no teníamos ningún problema".

Toni Grande analizo el paso por el banquillo de los últimos entrenadores blancos, con especial atención a José Mourhino, al que le dedico algún que otro dardo.

"Más que fuegos fueron divergencias con Cesc Fábregas, Piqué, Xavi Hernández, Iker Casillas…, pero esos problemillas se solucionaron de manera amigable. Lo que más me fastidió fue la falta de respeto de Mourinho con Iker y con el cuerpo técnico de la selección. El portugués hizo comentarios que intentaban dañar el ambiente de la Selección Española. Quizás le dolió que España fuera campeona de Europa y del Mundial-2010".

La salida de Vicente Del Bosque y Toni Grande del Real Madrid fue inesperada y polémica. En palabras del propio Toni fue totalmente injusta y no se contuvo al criticar abiertamente a Florentino Pérez.

"Nos dolió más la forma de cómo nos echaron que no nos renovaran. Nos pusieron en la calle con un desprecio inexplicable"

"Sí, sí, fue totalmente injusto. Nos dolió más la forma de cómo nos echaron que no nos renovaran. Nos pusieron en la calle con un desprecio inexplicable. Es decir, lo mismo que hizo el presidente con Fernando Redondo, Figo, Raúl, Casillas… Lo que más nos extrañó fue que, después de ir a los actos del Ayuntamiento y la Comunidad por ser campeones de Liga, dejásemos de entrenar quince días antes de que se cumplieran nuestros contratos. Actualmente, lo que más me entristece del Madrid es la forma de despedir a sus empleados. Es decir, sin el señorío y la caballerosidad que ha sido santo y seña del club a lo largo de su historia. ¡Si yo hablase…!".

"En la penúltima jornada ganamos 0-4 al Atlético en su campo. Con ese resultado éramos virtualmente campeones. Cuando los jugadores estaban celebrando el triunfo, entraron en la caseta Florentino y Valdano. Todos pensamos que nos iban a felicitar por la importante victoria, pero al ver las circunspectas caras del presidente y del director deportivo, recuerdo que un jugador exclamó: “¡Me da la impresión que a alguien no le ha gustado que ganásemos al Atlético”! Ahí comenzamos a sospechar que estábamos sentenciados".

Sus palabras dejaron claro que no procesa ningún afecto hacia Florentino. También menciono a aquellos que ponen en duda su madridismo.

¡Cómo no vamos a sentir al Madrid hasta las cachas dos hombres que han estado vinculados al club más de treinta años!

"No puedo tener afecto y cariño a un hombre que no te viene de frente y que de la noche al día cambia de parecer como de camisa. Luego hay otra cuestión que considero inadmisible. Me refiero a los que dicen que Vicente y yo no somos madridistas. ¡Cómo no vamos a sentir al Madrid hasta las cachas dos hombres que han estado vinculados al club más de treinta años!".

Algo más sutil se mostró al referirse a la imagen actual del club, aunque se mostró evidentemente contrario con esta.

"Prefiero no hablar porque soy madridista hasta la médula y no quiero dañar la imagen del club. Sólo le diré que, desde mi punto de vista, aquel club que defendía Santiago Bernabéu a capa y espada, preocupándose por los jugadores, socios, empleados…, en la actualidad se parece como un huevo a una castaña".

Sus palabras sobre la salida de Fernando Morientes han tenido una gran repercusión por la polémica que conllevan. Toni Grande se mostró tajante cuando le preguntaron si hubo veto a Morientes en la final de la supercopa del 2002.

Así fue. Recuerdo perfectamente lo que pasó en el estadio Luis II, de Mónaco. Cuando quedaba menos de una hora para enfrentarnos al Feyenoord, con el título de la Supercopa en juego, entró Jorge Valdano a la caseta y, dirigiéndose a Vicente, le dijo: “Dígale a Fernando Morientes que no se vista porque va a ser traspasado. Es una orden del presidente y no hay vuelta de hoja”. Al conocer la noticia, la mayoría de los jugadores pusieron el grito en el cielo. Sobre todo Raúl, que para él Morientes es como un hermano. Aquella postura del presidente era inexplicable, porque Fernando podía haber estado en el banquillo junto a los suplentes. Al regresar a Madrid, alguien informó a Florentino del monumental enfado que cogió Raúl y las relaciones entre los dos ya no fueron las mismas".

La entrevista se enfocó más en su etapa blanca, aunque tuvo tiempo también para responder a temas de actualidad. Entre otras cosas dejo claro que, en su opinión, Messi es mejor que Cristiano.

"Prefiero a Messi, sin lugar a dudas. En todos los aspectos, el jugador argentino es más completo que el portugués. Vamos, que no hay color".

Por supuesto repaso también la actualidad del Real Madrid. Vio con buenos ojos la labor de Zidane como entrenador, aunque matizó que su continuidad depende de Florentino.

"En el año que lleva al frente del equipo lo está haciendo sensacional, pero el tiempo que ocupe el cargo de entrenador dependerá de Florentino. Es público que el presidente es quien quita y pone a los entrenadores a su antojo. A las pruebas me remito: en las dos etapas que lleva en la presidencia ya han pasado diez por el banquillo del Bernabéu".

Para finalizar se le pregunto si el Real Madrid ganaría algún título esta temporada:

“No sólo lo espero, sino que lo deseo de corazón, aunque después de caer en la Copa ya no van a poder ser los tres. El Madrid tiene la mejor plantilla de toda su historia. Apenas se nota diferencia entre los titulares y los suplentes. Es el líder de la Liga y está la eliminatoria frente al Nápoles en la Copa de Europa. Le esperan partidos complicados, pero yo creo que los sacará adelante”

Entrevista completa en El Confidencial.