Keylor Navas: "Si quiero estar muchos años aquí tengo que hacer muchas cosas bien"

Google Plus

Keylor Navas ante el Málaga | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

El portero costarricense comenzó la charla hablando sobre el aprecio de los aficionados hacia él: “Creo que la afición desde el principio me ha querido bastante, yo creo que tengo estar muy agradecido con ellos y trato de demostrárselo con un buen trabajo en la cancha.” También le preguntaron sobre los pitos del Bernabéu que ha escuchado es los años que lleva en el Madrid: “Son cosas que pasan, era algo nuevo vivirlo, pero no era algo que me tomara por sorpresa, al final yo creo que en los momentos en que hemos estado unidos tanto jugadores como afición el equipo es mucho más fuerte, de eso estoy completamente seguro.”

De igual manera habló de las protestas que se escucharon desde las gradas en el último partido ante la Real Sociedad dirigidos a Cristiano Ronaldo: “A uno como jugador le puede doler, pero al final cristiano con lo que él nos transmite, lo que habla con Sergio que es el capitán, sabemos todos en el equipo que él quiere a toda la afición. A él no es que le dé lo mismo que le piten, porque yo creo que a cualquier futbolista le duele que le piten, pero él sabe que la afición lo apoya y que cada partido va a intentar hacer goles para la alegría del grupo y la alegría de toda la afición.”

Habló del interior del vestuario y como enfrentan las criticas: “Realmente nosotros le prestamos atención a lo que tenemos dentro, estamos tranquilos, sabemos que siempre se puede mejorar el juego que se hace y trabajamos para hacerlo, pero poco a poco vamos cumpliendo nuestro objetivo."

Vamos ganando los partidos que eso es lo más importante y nos sentimos bien, fuertes, con ganas de seguir por esa línea.

El tico se refirió con elogios sobre su capitán Sergio Ramos, su actitud y su importancia en el vestuario y para los compañeros: “Es excelente, siempre que el momento está duro él saca el pecho, pone el pecho para que le peguen las balas. Él tiene una mentalidad muy fuerte… A nosotros nos trasmite esa seguridad de liderazgo, de capitán. Cuando estamos en un momento difícil él siempre está para ayudar y cuando el momento es de alegría, él está con todos para celebrar en grupo.”

A lo largo de la entrevista de casi una hora, Keylor hablo sobre lo mucho que admira a sus compañeros de equipo, sobre todo del croata Luka Modric, considerándolo como uno de los mejores de la plantilla: “Para mí, Lukita Modric. Yo bromeo con él y le decía que: cuando yo esté viejo y la gente hable de él, yo les voy a poder decir que jugué con él”.

Luka Modric - Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

El portero no olvidó a su entrenador Zinedine Zidane, respondiendo a la cuestión de si el francés es justo: “Él tiene sus decisiones, toma cada una pensando que es lo mejor para el grupo. Muchas veces, un entrenador, sea Zidane sea el que sea, tiene un equipo con 23 o 25 jugadores y no puede poner a todos. Al final son 11 los que entran y uno tiene que entender, pero yo creo Zidane ha sido muy claro con todos en el sentido que en cualquier momento cualquiera puede jugar y lo ha demostrado en muchos partidos."

Y también manifestó que se quiere retirar en el Madrid, dado que es un sueño hecho realidad para Navas el jugar en el club merengue: “Claro que si, a mí me encantaría. Yo creo que nací para jugar en el real Madrid porque aquí estoy, es una bendición que tengo en mi vida, que ojalá dure muchísimos años. A mí me encantaría, yo creo que estar en el Madrid es un privilegio y una responsabilidad a la vez y yo sé que si quiero estar muchos años aquí tengo que hacer muchas cosas bien y estoy preparado para eso".