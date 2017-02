Previa SD Leioa - Real Madrid Castilla: duelo en la cumbre

Google Plus

Montaje: Mateo Villalba (VAVEL)

Vencer o morir. La mítica frase sería una bonita forma de definir el partido que enfrentará a la Sociedad Deportiva Leioa y al Real Madrid Castilla. Los dos necesitan ganar y sus objetivos a final de temporada parece que serán muy similares. Los locales están segundos en la clasificación y los visitantes, octavos, pero empatados a puntos con el cuarto, el cual está dentro del playoff de ascenso a segunda.

Será un duelo en la cumbre. Hay buenos jugadores, goleadores, rachas enfrentadas y desde luego mucha rivalidad. Una victoria de los de Igor Gordobil significaría un golpe sobre la mesa en su lucha por quedar en lo más alto. Pero una victoria de los de Santiago Solari supondría una inyección extra de autoestima, así como la posibilidad de meterse entre los cuatro primeros si sus rivales directos no consiguen ganar sus encuentros -algo, por otra parte, muy complicado-.

Sensaciones opuestas

Los contendientes llegan al partido con sensaciones muy dispares. Los últimos resultados han provocado que el ánimo de unos y otros cambie, pasando de la alegría a la duda y viceversa. Aunque la regularidad no ha sido clave para ninguno de los dos, la SD Leioa es el equipo que más seguro parece de lo que hace. Ha encontrado un punto de buen juego y buenos resultados y no parece tener intención de dejarlo escapar. Es algo que, como no podía ser de otra manera, se ve reflejado en sus números en la temporada, así como en los puntos que lleva, especialmente en los últimos dos meses de competición.

Empezando por los visitantes, el clima no es muy agradable. Las quejas por los arbitrajes se unen a la falta de gol y provocan que los jugadores no saquen los partidos adelante. El mejor ejemplo es el último partido de liga, en el que apenas dispararon tres veces a puerta y, aunque es cierto que se anuló un gol legal, faltó mucha creación para sacar adelante el partido. La última victoria data del siete de enero, ante la Real Sociedad B. Desde entonces, una derrota, dos empates y muy poco fútbol.

La visita al Leioa no llega por tanto en el mejor momento para los madridistas. La crisis goleadora y, en muchos tramos de los encuentros, en la creación de juego, pueden pasar factura ante un rival tan fuerte en su feudo.

Nueve partidos lleva la SD Leioa sin conocer la derrota

Por parte de los vascos, la racha es muy positiva. En los últimos cinco encuentros ha sumado 12 puntos, dejando tan solo tres en el camino. Los tres últimos han sido victorias y los dos anteriores, sendos empates. Y son ya nueve encuentros consecutivos sin conocer la derrota. La última fue ante el Socuéllamos fuera de casa, pero en su campo, con su afición, hay que remontarse hasta octubre para encontrar un partido perdido. Fue ante el Amorebieta. Se enfrentan por tanto dos rachas distintas, dos sensaciones opuestas y la duda está en saber quién conseguirá salir victorioso. En ocasiones, en el fútbol y en la vida, todo lo que haya ocurrido en el pasado nada tiene que ver con el presente. Y el presente es un partido a 90 minutos entre dos grandes plantillas.

Hombre a seguir

En la SD Leioa es importante destacar un nombre propio: Xesc. El delantero, que se encuentra en el equipo vasco cedido por el Mallorca, lleva ya siete tantos y es el máximo anotador de la plantilla. No son números estratosféricos, pero sin lugar a dudas el jugador se antoja un pilar fundamental para alcanzar la victoria ante un Real Madrid Castilla que sufre mucho en defensa y acostumbra a recibir goles en prácticamente todos los partidos. Sota, otro de los jugadores franquicia, es posible que empiece desde el banquillo por decisión de Igor Gordobil.

A pesar de que este sea el hombre a seguir, hay algo claro en el conjunto vasco: lo que les ha llevado a estar en lo más alto, pese a tener como objetivo luchar por la permanencia, es que son un equipo. En mayúsculas, un conjunto que lucha al 100% por el compañero, que sabe cómo defender y cómo atacar como conjunto. Y eso, en esta categoría, es cada vez más importante.

En el bando de Solari, hay dos hombres a destacar. El primero de ellos es Aleix Febas, un mediocentro todocampista que es capaz de robar, conducir, regatear y marcar. El segundo, Sergio Díaz, es el máximo anotador del equipo y, aunque lleva varios partidos sin ver puerta, siempre suma -junto a Campuzano, delantero centro titular del equipo-. Muchas estrellas para un partido que puede marcar el devenir de ambos conjuntos.

Convocatorias de ambos conjuntos

SD Leioa: Por confirmar.

RM Castilla: Luca y Craninx. Hermoso, Javi Sánchez, Quezada, Abner, Achraf y Tejero. Enzo, Febas, Javi Muñoz, Lin, Cristian Cedrés, Tena y Seoane. Nikos, Campuzano y Sergio Díaz.

