Francisco Pavón: "Zidane está callando la boca a todo el mundo"

Imagen: gettyimages

"Zidanes y Pavones", una frase que puso a Francisco Pavón a la altura de las estrellas que jugaban en la galaxia blanca hace algunos años. Algo que comentó el ex central del Real Madrid en 'Directo Marca Madrid': "Siempre me he tomado muy bien esa frase. Es un orgullo representar a la cantera del Real Madrid y que te pongan a la altura de un jugador como Zidane".

Pavón destacó el objetivo principal que tiene el Real Madrid cada temporada: "El Madrid siempre aspira a todo, pero por orden, primero va la Champions League. Pero, como digo, un club de la altura del Real Madrid pelea y lucha por todo".

Sergio Ramos cumplirá este finde 500 partidos con el Real Madrid, y además, Nacho Fernández llegará a los 100 encuentros si juega en Balaídos. Por ello, y por su condición de central, Francisco Pavón valoró la actual defensa madridista: "Sergio Ramos es el mejor central que ha tenido España y Europa en los últimos años. El resto de la defensa es una gozada, de las mejores que ha tenido el club, pero Nacho es espectacular, puede jugar bien en cualquier posición de la defensa".

Por último, el madrileño dio su opinión sobre su antiguo compañero y actual entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, además de dar su visión sobre el entorno que rodea al conjunto de Concha Espina: "Hay mucho antimadridismo, y sobre todo, mucha envidia en torno al club. En la racha de los 40 partidos sin perder, había mucha gente debajo de la mesa, esperando que el Madrid fallara para poder salir. Zidane, por su parte, está callando la boca a todo el mundo, lo está haciendo fenomenal. Yo como madridista, estoy muy contento con él".