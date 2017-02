Analizando al Rival del Real Madrid: Celta de Vigo, con un ojo puesto en la Copa

Google Plus

Foto: www.celtavigo.net

El Real Madrid una semana más sigue contando con muchas bajas, sin embargo la sensación con la que el equipo viaja este fin de semana a Vigo es distinta a la de las semanas anteriores, y es que el contundente 3-0 que los blancos endosaron en el Bernabéu a la Real Sociedad aprovechando los empates de FC Barcelona y Atlético de Madrid y la derrota del Sevilla, le colocan como más favorito aún para levantar en junio el título liguero, le saca cuatro puntos al Barça su inmediato perseguidor y además le queda por disputar un partido ante el Valencia, es decir se podría poner a siete puntos de diferencia.

Por otra parte su rival de esta jornada el Celta de Vigo, verdugo del Real Madrid hace menos de dos semanas en la Copa del Rey, atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y llega con una dinámica totalmente distinta de con la que visitó el Bernabéu en la primera vuelta, ya que venía de perder en la primera jornada liguera con el debutante Leganés y eso le hico entrar en un abismo que no le permitió ganar hasta la cuarta jornada.

En este momento el Celta recibe al conjunto de Zinedine Zidane en uno de los mejores momentos de una temporada irregular para el conjunto celeste, que comenzó de la peor manera posible tres derrotas consecutivas, pero que ahora llega como semifinalista de la Copa del Rey tras haber eliminado a los blancos en cuartos y haber conseguido la victoria en tres de los últimos cuatro partidos, esto le ha permitido auparse hasta la octava posición a tan solo cuatro puntos del Villarreal que es sexto y cierra las plazas europeas.

Temporal y posible aplazamiento

En Vigo están muy pendientes por el fuerte temporal que está azotando Galicia con vientos muy fuertes, y la comunidad gallega permanece en alerta, por el momento se tuvo que suspender el partido del viernes de sus vecinos el Deportivo de La Coruña ante el Betis porque el viento arranco parte de la cubierta de Riazor, lo mismo ha ocurrido en Balaídos pero en menor medida de momento todo apunta a que el encuentro se puede llevar a cabo con normalidad pero tanto el Celta como el Real Madrid están avisados.

Con la mente puesta en Mendizorroza

“Siempre he soñado con jugar ante el Real Madrid”

Palabras del canterano celtiña Pape Cheikh, que confía en que Berizzo realice roaciones pensando en el partido de vuelta de las Semifinales de la Copa del Rey que se disputará en Vitoria el próximo miércoles ante el Alavés. "No sé si voy a jugar pero me gustaría. Me entreno para jugar cada partido", añadió el canterano que ya fue alineado por el técnico argentino en el encuentro de la primera vuelta. Además el “Toto” anunció esas rotaciones y que alineará suplentes ante el equipo de Zidane.

Ese partido, el de Copa ante el Alavés, será uno de los más importantes en esta temporada para el Celta, en el que no solo se juega jugar la final y disputar un título sino que se juega ante el Alavés prácticamente una plaza en la previa para la Europa League de la temporada que viene ya que sea cual sea su rival en la final, Barça o Atlético de Madrid con casi toda seguridad acabarán la temporada en puestos de competición Europea y esa plaza iría para el ganador de la Eliminatoria entre el Alavés y el Celta.

Y este partido se vuelve tan importante porque tanto Celta como Alavés que jugaron el pasado jueves la ida en Balaídos dejaron todo para la vuelta en Mendizorroza con un empate a 0-0. Por lo tanto para el partido de Liga Santander del domingo se espera que Berizzo realice varios cambios en la alineación como ya hizo la pasada semana ante el Leganés ya que estaba en una situación similar venía de eliminar al Madrid en cuartos y afrontaba el partido de ida de semifinales ante el Alavés.

Mercado invernal convulso y novedades

"Las alegrías del Celta siempre serán las mías"

Una de las frases que dejaba en una carta abierta que escribió Fabián Orellana a la afición celeste tras su marcha del club celtiña en el último día del mercado de invierno con dirección a Valencia, y es que a pesar de su salida por la puerta de atrás por una fuerte discusión con el entrenador Eduardo Berizzo, el extremo chileno siempre tendrá al Celta presente: “Siempre voy a guardar en mi corazón todo el respeto y el cariño que me han dado y que me hicieron sentir en Vigo como en casa desde el primer día”.

El caso de Orellana ha sido el más sonado pero no el único en el apartado de bajas ya que hasta tres futbolistas más han abandonado la disciplina del club gallego, ya que se han producido dos cesiones las de Cuco Ros, jugador del B, al Cartagena y la de David Costas al Oviedo, por otro lado José Naranjo que despuntó en el Nàstic de Tarragona en Segunda División la pasada campaña y que el Celta fichó este verano, no se ha terminado de adaptar y se ha marchado a cambio de 1,5 millones de euros aproximadamente al Genk belga.

En el capítulo de entradas también ha estado activo el conjunto vigués y ha realizado dos incorporaciones la del danés Andrew Hjulsager mediapunta internacional en las inferiores de su país y que llega procedente del Brondby de Dinamarca a cambio de un millón de euros, se suma a los ya daneses Wass y Pione Sisto. También se ha incorpotado al Celta y vuelve así a la liga española el ex del Rayo Vallecano Jozabed Sánchez que se marchó al Fulham de la segunda división inglesa y aterriza cedido en Vigo con una opción de compra.

Para terminar con las novedades hay que avanzar que tras el entrenamiento de ayer el último antes del partido de la Liga Santander, el central argentino del Celta y uno de sus capitanes como es Gustavo Cabral y que tuvo que ser sustituido en el minuto 80 de la ida de semifinales de Copa ante el Alavés por un pinchazo en los isquiotibiales, se entrenó con normalidad con el grupo, también estuvo el chileno Pablo “Tucu” Hernández aunque este no subió al campo principal para realizar la carrera continua. Tampoco estarán ante el Madrid ni el próximo miércoles en Mendizorroza ni Rubén Blanco que estaba siendo el portero titular ni Beauvue, el primero por una microrrotura muscular recto anterior muslo derecho, y el delantero francés por rotura completa tendón Aquiles derecho que necesitó cirugía hace varios meses y continúa de baja.

Rozando el lleno a pesar de varios factores

Así es, Balaídos rozará el lleno ante el Real Madrid a pesar de los muchos factores que tiene en contra, el principal es el horrible temporal que azota la costa gallega, el segundo es que el club ha establecido el encuentro como día del club y los abonados tendrán que aportar suplemento para retirar las entradas y el tercer factor es que el equipo estará con la mente en Vitoria para intentar avanzar a la final de la Copa del Rey y jugarán muchos suplentes, aún así la afición celtiña ha respondido a las mil maravillas para apoyar a su equipo ante la inminente vista del líder de la Primera División.

Estadística, estilo de juego y temporada irregular

La actual temporada de los de Berizzo como ya se comenta arriba está siendo irregular pero se va enderezando poco a poco conforme avanza la campaña, de momento el club vigués presenta en Liga nueve victorias por ocho derrotas y tres empates, unos número algo irregulares aunque viene mejorando ya que el grueso de derrotas se produjo al inicio de temporada y el grueso de victorias lo está consiguiendo actualmente con tres en los últimos cuatro encuentros. Eso sumado a su buen hacer en Copa en las últimas semanas hacen peligroso a un Celta más efectivo en Balaídos donde ha conseguido siete de las nueve victorias de esta temporada.

En cuanto al estilo de juego el Celta de Berizzo es un equipo al que le gusta dominar los partidos con un centro del campo algo lento pero que trata muy bien la pelota con jugadores polivalentes como Daniel Wass, Marcelo el “Chelo” Díaz, Radoja que es el que más pases acertados da de los celestes con 810 y también ha aportado 95 recuperaciones y el “Tucu” Hernández para completar esa franja central del campo.

En la parte defensiva cuenta con dos laterales de largo recorrido pero con buen trabajo defensivo como son Jonny y Hugo Mallo a los que el seleccionador Lopetegui no les quita el ojo de encima, estos sumados a los centrales que juegue quien juegue lo hacen casi siempre bien, ya sea Roncaglia, Fontàs, Cabral o Sergi Gómez.

Por último en la delantera la marcha de Orellana baja un poco el nivel, pero sigue siendo de enorme calidad con Bongonda el joven belga que se ha ganado un puesto y es muy importante, Pione Sisto que con 21 años y en su primera temporada asoma también como candidato a hacerse con el puesto de Orellana, y por supuesto con el delantero centro internacional de los de Vigo, Iago Aspas el alma de este Celta y máximo goleador con once tantos en 35 disparos a puerta.

Alineación probable

Para concretar la alineación que pondrá Berizzo ante el Real Madrid, hay que basarse en sus propias palabras anunciando que jugaría con suplentes pensando en el Alavés, y fijándose en el encuentro de la pasada semana ante el Leganés. Por lo tanto podemos esperar a Sergio Álvarez en portería, aquí por la lesión de Rubén Blanco, en defensa con Lemos, que ya marcóa ante el Leganés, en el lateral derecho, Sergi Gómez y Fontàs como centrales, con Planas en el lateral zurdo, centro del campo con Pape Cheikh de mediocentro junto al debut del danés Hjulsager, Jozabed por delante de ellos, Señé y Sisto en las bandas y arriba el veterano Giuseppe Rossi.