Zidane: "El Celta nos lo va a poner complicado"

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación en la previa al partido en el que se enfrentarán Real Madrid y Celta de Vigo. El francés aseguró que será "un encuentro complicado a pesar de las rotaciones en el conjunto gallego".

En primer lugar habló del partido que espera en Balaídos, y las rotaciones que hará su homólogo en el banquillo del Celta, pensando en la semifinal de la Copa del Rey: "Otro partido complicado porque es un campo complicado. Es un equipo que sabe jugar y tiene buenos jugadores. Nos espera eso, pero estamos preparados. Si yo pienso en las rotaciones, me equivoco. Tienen un partido de Liga importante y nosotros también. Que jueguen los mismos u otros da igual porque la plantilla del Celta es buena. Pienso que vamos a tener un partido complicado y a ver cómo respondemos a eso.".

En cuanto al estado de los lesionados, Zidane dijo: "La idea es tener a casi todos la semana que viene, excepto a Gareth. Con él hay que ir más despacio. Los demás están casi todos. Vamos a esperar por Luka hasta la semana que viene. Pepe, James y Marcelo ya han entrenado con el grupo".

"Pepe ha sido y es un jugador importante"

También se le preguntó por la posible salida de Pepe en el mercado estival, a lo que Zidane dijo: "Pepe está aquí y ahora está mejor. Con él hay que ir paso a paso. Y no piensa en lo que va a pasar en junio, sólo piensa en lo que pasa ahora. Nosotros no pensamos en lo que pueda ocurrir en junio. Pero con lo que ha hecho Pepe en el club, hay que respetar todo lo que va a pasar con él. Que se quede Pepe hasta que él lo diga. Porque ha sido y es un jugador importante. Por eso en junio veremos que va a pasar. Yo que quiero que se quede Pepe".

Zidane no cree que ganar en Balaídos sería dar un golpe en la liga, ya que todavía quedan muchas salidas complicas: "No creo que vaya a ser el único campo complicado al que tenemos que viajar. Este equipo nos lo va a poner complicado. Lo importante es que hicimos un buen trabajo durante la semana y estamos contentos porque ya llega el partido".

Con respecto al rendimiento que está teniendo Lucas Vázquez durante la lesión de Gareth Bale, el míster dijo: "No me gusta ver a jugadores lesionados. Quiero recuperar a Gareth, pero Lucas lo está haciendo muy bien. Somos un grupo completo y puedo tirar de todos".

Zinedine Zidane también habló de cómo aprovecha los minutos Álvaro Morata: "Está metido en lo que hace. Él quiere jugar más y hasta el final de temporada va a tener minutos. No sé cuantos. Yo soy el responsable y tomaré decisiones. Él esta metido en este proyecto y está entrenando bien".

El francés fue preguntado si está contento con Isco, ya que el malagueño no está a su mejor nivel últimamente: "Estoy satisfecho. Es un jugador determinante y sé que puede dar más. Estoy contento con lo que hace y entrena bien. Lo demás no me interesa".

Con respecto a la sociedad de Benzema y Cristiano, ahora que falta Bale, el técnico dijo: "La mejor posición de Cristiano es a la izquierda. La asociación de Cristiano y Karim sabemos que puede dar más y necesitamos más de ellos. Lo que quiere ver el entrenador es a sus dos o tres delanteros marcar goles. No estoy preocupado de que en un partido no sea buena esta asociación. No pasa nada, sólo es un partido. Todos juntos lo vamos a hacer bien".

Al francés le preguntaron por las conclusiones que se puede sacar de la eliminatoria de Copa ante el Celta: "Todas. No va a cambiar nada, aunque el Celta juegue con otros jugadores".

Para finalizar, Zidane habló de la posición en la que cree que acabará jugando Cristiano Ronaldo: "Su posición favorita es la banda. Le veo bien ahí. A lo mejor puede jugar en otra posición para descansar o si hay otros jugadores en las bandas, pero creo que en banda es donde va a terminar su carrera. Le veo marcando muchos goles en esa posición. Cristiano está muy bien, está muy metido".