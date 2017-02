Sergio Ramos: "Sería un error pensar que la eliminatoria está resuelta"

Google Plus

El capitán blanco no quiere que el equipo se confíe. Foto: Daniel Nieto | VAVEL.

El gran partido realizado por el Real Madrid ante el SSC Nápoles en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League dejó un sinfín de noticias positivas para el conjunto blanco. Prácticamente la única nota negativa para el club de Concha Espina la protagonizó el capitán del equipo, Sergio Ramos, que fue sustituido a falta de 20 minutos para el final por unas molestias, un problema que aclaró el defensa madridista en zona mixta a la conclusión del encuentro: "Sufrí un golpe en la cadera y abductor, aguanté pero en la segunda parte fue a más. Si no hubiera sido Champions hubiera pedido el cambio antes".

El zaguero sevillano se mostró rotundo al reconocer que aún quedan 90 minutos de eliminatoria y que sería peligroso pensar ya en la siguiente ronda de la máxima competición continental: "Sería un error pensar que la eliminatoria está resuelta. Hoy se ha hecho un buen partido pero quizá ha faltado un gol más. Merecimos más y tuvimos ocasiones para hacer el cuarto. A pesar de sus pocas ocasiones el equipo reaccionó bien. La mentalidad es salir igual e intentar pasar la eliminatoria. Sabíamos que robando arriba prácticamente te quedabas delante del portero. Hicimos un gran partido, cuando estamos al 100% y de esta manera, todo es mucho mejor".

Ramos no quiso dejar pasar la oportunidad de elogiar a su compañero Karim Benzema, discutido por un sector de la afición y que fue el mejor jugador del partido ante el conjunto napolitano: "El tema de Karim no es un tema de 'Champions' o La Liga. Poco a poco, con los problemas físicos que ha tenido, va a mejor. Hoy ha hecho un gran partido y cuando Karim está bien, es bueno para todos nosotros. Hace cosas que no hace el resto".

Por último, Sergio Ramos habló sobre la derrota del FC Barcelona en París y la dificultad de esta competición: "En Champions si cometes errores los rivales lo aprovechan y mas con jugadores como el Fideo y Cavani. Nos preocupamos de lo nuestro, es difícil que remonten, pero si lo ha hecho el PSG, lo puede hacer el Barça. Puede pasar de todo. Yo me preocupo por lo nuestro. Afortunadamente dependemos de nosotros en La Liga y en Champions".