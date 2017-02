Toni Kroos: "Estoy muy contento de ayudar al equipo"

Google Plus

Foto: Daniel Nieto | VAVEL.

Uno de los grandes protagonistas del triunfo del Real Madrid sobre el SSC Nápoles en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League fue Toni Kroos. El centrocampista alemán, que volvió al equipo tras su ausencia por sanción en Pamplona, hizo gala de su habitual excelencia en el centro del campo, manejando el juego del equipo y consiguiendo un altísimo porcentaje de pases, tanto en corto como en largo, dando una muestra más de su capacidad de hacer circular el balón.

"Tendremos que conseguir al menos un gol en San Paolo"

Además, el jugador nacido en Greifswald contribuyó a la victoria con un tanto, concretamente el segundo, logrado tras un gran disparo raso desde la frontal del área tras una gran jugada de Cristiano Ronaldo, y que se asemeja a otros logrados por el centrocampista germano con la camiseta del Real Madrid. "Estoy muy contento de ayudar al equipo, en este caso con un gol, pero no es mi principal virtud, juego de centrocampista y lo que tengo que hacer es dar asistencias. De vez en cuando entreno el disparo a puerta, pero no me obsesiono con ello".

El conjunto entrenado por Zinedine Zidane logró un resultado de 3-1 que otorga cierto favoritismo para pasar la eliminatoria, pero el cuadro napolitano demostró en el Estadio Santiago Bernabéu que puede hacer daño al Real Madrid, y que cuenta con jugadores y con un sistema de juego capaz de poner en dificultades a cualquier rival. Así, el duelo de vuelta se presenta muy igualado y, al igual que el resto de jugadores del cuadro madrileño, Kroos reconoció la dificultad del partido en territorio partenopeo: "Será difícil ganar allí, los dos goles de ventaja no cierran la eliminatoria y tendremos que conseguir al menos un gol para poder estar en cuartos".