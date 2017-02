James Rodríguez: "Hay que ir a Nápoles con intensidad y ganas"

Google Plus

James ante Hysaj en el duelo de Champions | Foto. Daniel Nieto (VAVEL)

El Real Madrid cobró ventaja en la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League frente al Nápoles. Los pupilos de Zinedine Zidane comenzaron por debajo en el marcador con el gol inicial de Insigne, pero gracias a los tantos de Benzema, Kroos y otro para enmarcar de Casemiro, lograron darle la vuelta al choque y conseguir una renta de dos goles de ventaja para el compromiso que se disputará en San Paolo. "Hemos hecho tres goles ante un rival bastante complicado y la victoria ha sido justa. He ayudado a ganar, no siempre se hace dando asistencias y metiendo goles, y el Bernabéu ve ese esfuerzo que hago. Me encuentro bien, entrenando a tope, y ha sido un partido excelente de todo el equipo", comentaba al término del encuentro un James Rodríguez que fue de nuevo titular en la formación merengue.

"En Champions todos sabemos que no puedes relajarte y hemos salido con intensidad. Falta todavía el partido de allí, en un estadio complicado y no hay que confiarse porque tienen excelente jugadores. Hay que ir a Nápoles con intensidad y ganas", advertía el mediocentro cafetero, consciente de la dificultad que se encontrarán en el feudo partenopeo, ya que los de Maurizio Sarri lucharán hasta el último suspiro por eliminar al vigente campeón de la competición.

Hasta el 7 de marzo, fecha en la que los madridistas se desplazarán a la ciudad napolitana para disputar el encuentro de vuelta, los merengues tendrán que celebrar diversos encuentros de nivel como su visita al Villareal en El Madrigal, el partido pendiente en Mestalla por su participación en el Mundial de Clubes, o recibir a la UD Las Palmas en el Santiago Bernabéu. Todo ello, al margen de lo que supone para mantenerse en lo más alto de la clasificación en La Liga, puede ser una prueba de nivel para determinar las aspiraciones blancas este curso.