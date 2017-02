Zinedine Zidane: "Morata será titular contra el Espanyol"

Google Plus

Zidane: "Puede que Bale tenga minutos frente al Espanyol"/ FOTOGRAFÍA: Dani Mullor (VAVEL)

El Espanyol no se lo pondrá fácil al Madrid: "Jugar en el Bernabéu siempre es un plus que nos da energía. El Espanyol es un rival que viene de cosechar unos resultados muy buenos últimamente. Sabemos la dificultad del encuentro. Pero así va a ser cada fin de semana, estamos centrados".

Tres meses después volverá Gareth Bale a la lista de convocados y puede que tenga minutos frente al cuadro catalán: "Ya está con nosotros. Mañana entrará en la convocatoria, y puede que tenga minutos. Él tiene ganas de volver y nosotros estamos muy contentos con su vuelta. Ya lo conocemos. Es un jugador importante para nuestro equipo. Tiene gran calidad, puede hacer mucho daño al rival. Está muy contento con la vuelta al equipo y de poder volver a jugar".

Cristiano Ronaldo, que fue uno de los mejores del Real Madrid ante el Nápoles, no es sólo un goleador para Zidane: "Sabe hacer cosas que nadie puede poner en duda. Nosotros pensamos que siempre puede marcar y él lo mismo. Está haciéndolo fenomenal, se asocia con los demás, juega, no sólo marca goles".

Tras el compromiso de Champions Zidane hará rotaciones en Liga contra el conjunto de Quique Sánchez Flores:"Nosotros miramos que los jugadores estén al cien por cien cada vez que juegan. Vamos a ver como lo haremos mañana. Coentrao tiene molestias, espero que sean pocos días. Él quiere volver lo antes posible".

"Ramos sólo tiene un golpe. El lunes estará con nosotros sin ningún problema".

El contundente 4-0 del PSG al Barcelona no es suficiente para dar por sentenciada la eliminatoria: "Nosotros no nos fijamos en los demás. El París Saint Germain estuvo muy fuerte, y el Barcelona no tanto. En el fútbol siempre hay un partido de vuelta y hay que jugarlo. Sabemos que ellos son un equipo muy bueno y que pueden hacer grandes cosas".

El futuro de un Morata que volverá a ser titular en Liga: "No me gustaría que Álvaro se fuera del Madrid. Esta es su casa. Es cierto que ha tenido pocos minutos, menos que Karim, pero los ha tenido. Mañana jugará de inicio. Es normal que haya jugadores que jueguen más minutos que otros".

Benzema sale del ojo del huracán tras el gran partido que cuajó ante el Nápoles: "Lo veo muy comprometido y responsable cada vez que juega. A veces no le sale, el otro día marcó un gol aunque pudo hacer también un segundo. Eso es lo que queremos todos".